Putin firma ley para poner fin a acuerdo con Estados Unidos sobre el plutonio y Trump rechaza que Rusia pruebe misiles nucleares

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el lunes una ley que pone fin a un acuerdo de facto ya obsoleto entre Rusia y Estados Unidos sobre el reprocesamiento del plutonio, cuyo objetivo era impedir que ambas partes fabricaran más armas nucleares, mientras que el presidente Donald Trump rechaza que Rusia pruebe misiles nucleares.

El Acuerdo sobre la Gestión y el Tratamiento del Plutonio, firmado en 2000 y modificado en 2010, comprometía a Rusia y Estados Unidos a reprocesar sus grandes reservas de plutonio procedentes de la Guerra Fría para convertirlo en combustible que pudiera utilizarse para la energía nuclear destinada a la producción de electricidad. Cada parte se comprometía a reciclar 34 toneladas de plutonio.

Los responsables estadounidenses estimaron que el acuerdo eliminaría el material necesario para producir el equivalente a 17.000 armas nucleares.

En 2016, Vladimir Putin ordenó por decreto la suspensión de la participación de Rusia en este contrato, en un contexto de deterioro de las relaciones entre ambos países durante la presidencia de Barack Obama.

La ley firmada el lunes por Putin, ya aprobada en octubre por los diputados rusos, constituye una "denuncia" formal del acuerdo.

Los dirigentes occidentales acusan a Moscú de esgrimir la amenaza nuclear desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Pocos días después del inicio de la ofensiva, Putin puso las fuerzas nucleares rusas en estado de máxima alerta. En 2024, el líder del Kremlin firmó un decreto que reducía el umbral para el uso de armas nucleares.

Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev se encuentran en punto muerto a pesar de los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien prometió poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania a su regreso a la Casa Blanca en enero.

El domingo, el presidente ruso anunció que Rusia había realizado con éxito una prueba final de su nuevo misil de crucero de propulsión nuclear Bourevestnik.

Trump pospuso indefinidamente el martes una reunión recién anunciada con Vladimir Putin en Budapest, alegando que no quería mantener conversaciones "para nada".

El mandatario republicano aseguró el lunes que el presidente ruso debería poner fin a la guerra en Ucrania en lugar de probar un misil de propulsión nuclear, y que Estados Unidos tenía un submarino nuclear posicionado frente a la costa de Rusia.

"Saben que tenemos un submarino nuclear, el más grande del mundo, justo frente a sus costas, así que no tiene que recorrer 8.000 millas", señaló Trump a los periodistas, según un archivo de audio publicado por la Casa Blanca.