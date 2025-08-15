NTN24
Viernes, 15 de agosto de 2025
Viernes, 15 de agosto de 2025
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

agosto 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Brett Bruen, exasesor en asuntos globales de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, mencionó en NTN24 que Trump quiere mostrarse como un presidente "de paz" que logra negociar exitosamente con Putin.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, estrecharon sus manos y sonrieron en una base aérea de Alaska justo antes de comenzar una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.

Ambos llegaron en sus aviones presidenciales y caminaron bajo un cielo gris para saludarse en la pista, antes de avanzar juntos por la alfombra roja para recibir un saludo de guardia de honor.

o

El encuentro entre ambos mandatarios, con delegaciones incluidas, tiene como tema de conversación la invasión de Rusia a Ucrania y la posibilidad de una tregua entre ambos países.

Brett Bruen, presidente de la consultora global Situation Room y exasesor en asuntos globales de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, habló sobre la histórica reunión en el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los repentinos cambios en la manera en cómo se iba a desarrollar la cumbre, Bruen dijo que no solían ser algo usual.

"Este tipo de cumbres se planifican bastante precisas y además con anticipación. Lo que pasa con Trump es que todo se decide en el momento, como en el vuelo saliendo de Washington a Alaska", aseguró.

Bruen, quien recalcó que "todavía hay sanciones contra Putin y Rusia", aseveró a su vez que existe un riesgo con que el mandatario ruso reciba ciertos "premios de propaganda", teniendo en cuenta el escenario internacional.

"Hay que considerar cuáles serían los resultados óptimos en esta reunión. Lo primero es lo que Trump siempre dice, y lo repitió en el vuelo, que quiere que la guerra se pare (…). Eso sería un logro importante (…). Lo segundo es aceptar que Putin tiene que reunirse con Zelenski y otros líderes europeos, y lo tercero es que Putin entienda que hay límites", explicó el exasesor de la Casa Blanca.

En ese sentido, Bruen considera fundamental que se establezca que Ucrania no es territorio ruso y que los Estados Unidos tienen derecho de enviar a Ucrania o a cualquier otro país "armas para defenderse" y evitar una invasión.

o

"Para Trump lo importante en su segundo mandato son los premios (…) en el caso de Ucrania ya recibió derechos a minas y otros recursos naturales, mientras que, con Putin, él quiere demostrar que es un presidente de paz que puede negociar donde otros no han logrado el éxito que él está buscando ahora", indicó.

Temas relacionados:

Cumbre Trump-Putin

Estados Unidos y Rusia

Cumbre entre Trump y Putin

Administración Trump

Guerra entre Rusia y Ucrania

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos llamados a unirnos para escoger un único candidato que represente a la oposición": la propuesta del precandidato David Luna de cara a las elecciones de 2026 en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Gobierno Trump revoca políticas de ciudad santuario en Washington DC y asume el control policial, pero el fiscal local denuncia abuso de poder

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (AFP)
Alaska

Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

Más de Actualidad

Ver más
Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA - Foto: EFE
Venezuela

"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

Aerolínea Vueling en España - Foto EFE
España

Portavoz de la Federación de Comunidades Judías de España pide a aerolínea Vueling "pruebas documentadas" sobre desembarco de adolescentes

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Luis Díaz, futbolista colombiano - Foto: EFE
Luis Díaz

Este es el dinero, en pesos colombianos, que ganaría Luis Díaz en el Bayern Múnich: la cifra cuadruplica lo que cobraba en Liverpool

Cantante colombiano Blessd crea alianza con equipo español - Foto por Unión Balompédica Conquense
Blessd

"No te esperabas este movimiento Transfermarkt": equipo español presumió de cantante colombiano como su "nuevo fichaje"

Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA - Foto: EFE
Venezuela

"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

Selección de Venezuela en el Preolímpico de 2024 - Foto: EFE
La Vinotinto

Emotivo abrazo en entrenamiento de promesa de La Vinotinto con jugador proveniente de Europa que será su compañero: "Son panas"

Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Foto: EFE
El Salvador

Miembros de organización de DD. HH. de El Salvador aseguran que Bukele los obligó a exiliarse

Aerolínea Vueling en España - Foto EFE
España

Portavoz de la Federación de Comunidades Judías de España pide a aerolínea Vueling "pruebas documentadas" sobre desembarco de adolescentes

Jugadores de América y Atlético Nacional - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

América y Atlético Nacional cuentan con los fichajes más valiosos del segundo semestre de la Liga BetPlay 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano