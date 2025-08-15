"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, estrecharon sus manos y sonrieron en una base aérea de Alaska justo antes de comenzar una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.

Ambos llegaron en sus aviones presidenciales y caminaron bajo un cielo gris para saludarse en la pista, antes de avanzar juntos por la alfombra roja para recibir un saludo de guardia de honor.

El encuentro entre ambos mandatarios, con delegaciones incluidas, tiene como tema de conversación la invasión de Rusia a Ucrania y la posibilidad de una tregua entre ambos países.

Brett Bruen, presidente de la consultora global Situation Room y exasesor en asuntos globales de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, habló sobre la histórica reunión en el programa La Tarde de NTN24.

Sobre los repentinos cambios en la manera en cómo se iba a desarrollar la cumbre, Bruen dijo que no solían ser algo usual.

"Este tipo de cumbres se planifican bastante precisas y además con anticipación. Lo que pasa con Trump es que todo se decide en el momento, como en el vuelo saliendo de Washington a Alaska", aseguró.

Bruen, quien recalcó que "todavía hay sanciones contra Putin y Rusia", aseveró a su vez que existe un riesgo con que el mandatario ruso reciba ciertos "premios de propaganda", teniendo en cuenta el escenario internacional.

"Hay que considerar cuáles serían los resultados óptimos en esta reunión. Lo primero es lo que Trump siempre dice, y lo repitió en el vuelo, que quiere que la guerra se pare (…). Eso sería un logro importante (…). Lo segundo es aceptar que Putin tiene que reunirse con Zelenski y otros líderes europeos, y lo tercero es que Putin entienda que hay límites", explicó el exasesor de la Casa Blanca.

En ese sentido, Bruen considera fundamental que se establezca que Ucrania no es territorio ruso y que los Estados Unidos tienen derecho de enviar a Ucrania o a cualquier otro país "armas para defenderse" y evitar una invasión.

"Para Trump lo importante en su segundo mandato son los premios (…) en el caso de Ucrania ya recibió derechos a minas y otros recursos naturales, mientras que, con Putin, él quiere demostrar que es un presidente de paz que puede negociar donde otros no han logrado el éxito que él está buscando ahora", indicó.