Aviones bombarderos de la más alta tecnología sorprendieron a Putin cuando volaron por encima de su cabeza tras saludo con Trump en Alaska

Un despliegue de bombarderos Northrop Grumman B-2 Spirit hecho por las autoridades estadounidense tras el estrechón de manos entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin, en Alaska, se ha viralizado en las redes sociales este viernes debido a la reacción del mandatario ruso.

Putin no ocultó su sorpresa al observar de cerca y, como varias personas que registraron la escena dijeron, literalmente ver volar sobre su cabeza a los poderosos aparatos.

El presidente ruso miró a Trump y, tras verlo aplaudir, se sonrió y siguió caminando por la alfombra roja dispuesta en Alaska para el que muchos han asegurado puede ser un histórico encuentro.

VEA TAMBIÉN MINUTO A MINUTO Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska: encuentro clave para buscar un cese al fuego entre Rusia y Ucrania o

Donald Trump, cabe recordar, llegó a Alaska este viernes para participar de una cumbre con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y a su arribo expresó que desea un alto el fuego de la guerra en Ucrania "hoy".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien no fue invitado a la cita, y sus aliados europeos temen que Trump traicione a Kiev congelando el conflicto y reconociendo, aunque solo sea de manera informal, el control ruso sobre una quinta parte de Ucrania.

Trump trató de disipar esas preocupaciones al embarcar en el Air Force One y dijo que dejará que Ucrania decida sobre cualquier posible intercambio territorial. "No estoy aquí para negociar por Ucrania, estoy aquí para sentarlos a la mesa", afirmó.

Al preguntársele qué haría que la reunión fuera un éxito, dijo a periodistas: "Quiero un alto al fuego rápidamente... No me conformaré si no es hoy (...) Quiero que cesen las matanzas".

Putin llegó a Alaska cerca de una hora después del arribo de Trump. Los dos presidentes se reúnen en una base de la Fuerza Aérea en la ciudad más grande de Alaska para su primera conversación cara a cara desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Trump espera que una tregua en la guerra de tres años y medio, la más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, traiga paz a la región y refuerce su imagen como pacificador global, que merecería el Premio Nobel de la Paz.

VEA TAMBIÉN Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS o

Para Putin, la cumbre es ya una gran victoria, pues puede usarla para decir que los años de intentos occidentales de aislar a Rusia fracasaron y Moscú ha recuperado el lugar que le corresponde en la primera mesa de la diplomacia internacional.

El enviado especial ruso, Kirill Dmitriev, describió el ambiente previo a la cumbre como "combativo" y afirmó que ambos líderes abordarían no solo Ucrania, sino todo el espectro de las relaciones bilaterales, según la agencia de noticias rusa RIA.

Trump, que una vez dijo que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania en 24 horas, admitió el jueves que resultó ser una tarea más difícil de lo esperado.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que una cumbre tripartita sería posible si las conversaciones de Alaska daban frutos, informó la agencia de noticias Interfax.

Peskov agregó que las conversaciones del viernes podrían durar de seis a siete horas y que los asesores participarían en lo que se esperaba fueran reuniones individuales.

Zelenski afirmó que la cumbre debería allanar el camino para una "paz justa" y unas conversaciones a tres bandas que lo incluyeran, pero añadió que Rusia seguía librando la guerra el viernes.

Un misil balístico ruso impactó previamente en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, causando la muerte de una persona y heridas a otra.

"Es hora de poner fin a la guerra, y Rusia debe dar los pasos necesarios. Contamos con Estados Unidos", escribió Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram.

Sobre Putin, Trump dijo el viernes que "es un tipo inteligente, lleva mucho tiempo en esto, pero yo también (...) nos llevamos bien, hay un buen nivel de respeto por ambas partes". También celebró la decisión del líder ruso de llevar consigo a Alaska a muchos hombres de negocios.

"Pero no harán negocios hasta que solucionemos la guerra", dijo, repitiendo una amenaza de consecuencias "económicamente graves" para Rusia si la cumbre va mal.

La agencia Reuters ha informado con anterioridad de que Putin podría estar dispuesto a congelar el conflicto en las líneas del frente, siempre que haya un compromiso jurídicamente vinculante de no ampliar la OTAN hacia el este y de levantar algunas sanciones occidentales. La OTAN ha afirmado que el futuro de Ucrania está en la alianza.