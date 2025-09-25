¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Terremoto en Venezuela, por movimiento telúrico y también por el anuncio de Maduro, de declarar un "estado de conmoción exterior" para hacer frente a las "agresiones" de Estados Unidos.

¿Qué significa realmente este estado de conmoción exterior? ¿Estamos ante un nuevo recurso legal de defensa nacional o frente a un mecanismo de control político interno? ¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos?

Análisis y debate en Ángulo de NTN24 con expertos de la polémica medida que quiere implementar Maduro.