NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Régimen venezolano

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Análisis y debate en Ángulo de NTN24 con expertos.

Terremoto en Venezuela, por movimiento telúrico y también por el anuncio de Maduro, de declarar un "estado de conmoción exterior" para hacer frente a las "agresiones" de Estados Unidos.

¿Qué significa realmente este estado de conmoción exterior? ¿Estamos ante un nuevo recurso legal de defensa nacional o frente a un mecanismo de control político interno? ¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos?

Análisis y debate en Ángulo de NTN24 con expertos de la polémica medida que quiere implementar Maduro.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

Nicolás Maduro

Venezolanos

Dictadura de Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

Netanyahu llama a la población de Ciudad de Gaza a irse "ahora" tras mortífero atentado en Jerusalén

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma más acciones de EE. UU. contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles en el Caribe: “es una amenaza inminente, no les importa perder un barco”

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamín Netanyahu

Netanyahu llama a la población de Ciudad de Gaza a irse "ahora" tras mortífero atentado en Jerusalén

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio confirma más acciones de EE. UU. contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles en el Caribe: “es una amenaza inminente, no les importa perder un barco”

Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni explotó contra decisión de último momento antes del Mundial de 2026 que habría tomado la FIFA: “a nosotros como sudamericanos nos ha matado”

El cáncer de vejiga es una enfermedad agresiva | Foto Canva
Trendiando

Nuevo dispositivo médico ofrece una alternativa revolucionaria para tratar el cáncer de vejiga

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Fuentes dicen a la cadena CNN que el presidente Donald Trump estaría considerando atacar objetivos narcoterroristas dentro de Venezuela

Rick Scott, senador republicano - Foto EFE
Rick Scott

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Miguel Uribe Turbay - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Siete años de cárcel en un centro de atención especializada pagará el joven sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda