¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Este martes, desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un importante anuncio sobre el operativo que se lleva a cabo desde hace varios días en el sur del mar Caribe.

El gobernante republicano se refirió sobre varios temas centrales, entre ellos, uno de los más esperados, el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela para frenar el narcotráfico.

En ese orden de ideas, el titular del Poder Ejecutivo de la unión americana confirmó que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela.

Allí, confirmó que un barco con droga procedente de Venezuela fue atacado letalmente por la Marina:

"Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, han estado entrando por mucho tiempo, y estas venían de Venezuela, están saliendo con mucha fuerza desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que lo eliminamos, y podrán ver eso después de esta reunión”.

Este es el primer ataque de EE. UU. a una embarcación con droga desde que comenzó el despliegue.

Ahora, muchos se preguntan ¿qué viene y cuáles son las implicaciones de esto?

