NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Técnico dice adiós a selección clasificada al Mundial de 2026 - Foto referencia: EFE
Técnico dice adiós a selección clasificada al Mundial de 2026 - Foto referencia: EFE
Copa del Mundo

Selección de las Américas clasificada al Mundial se queda sin técnico por motivo extradeportivo

febrero 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
El entrenador neerlandés deja la dirección técnica de la selección centroamericana para atender a su hija, quien enfrenta quebrantos de salud.

El experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat, quien hizo historia con la selección de Curazao tras clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, renunció a la dirección técnica del combinado centroamericano a tan solo cuatro meses del inicio del certamen mundialista.

o

De acuerdo con la información compartida por medio de un comunicado, Advocaat tomó la decisión de dar un paso al costado de manera irrevocable debido a temas personales de fuerza mayor que en este momento requieren de tiempo absoluto.

Tras más de dos años al mando de la selección nacional de Curazao y tras alcanzar el principal objetivo por el cual lo contrataron, el entrenador neerlandés deja la dirección técnica del combinado centroamericano para atender a su hija, quien enfrenta quebrantos de salud.

“Dick Advocaat ha renunciado con efecto inmediato al cargo de entrenador principal de la selección nacional de fútbol de Curazao (…) El entrenador de 78 años ha decidido dedicar toda su atención a su hija, quien enfrenta problemas de salud”, indicó la Federación de Fútbol de Curazao (FFK).

o

Según Gilbert Martina, presidente de la FFK, el técnico neerlandés se fue tranquilo por haber alcanzado el objetivo que se había trazado en enero de 2024, cuando asumió la dirección técnica de la selección centroamericana, que por primera vez en su historia asistirá a una Copa del Mundo, tras hacer un excelente papel en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

¿Quién reemplazará a Dick Advocaat en el Mundial de 2026?

De acuerdo con lo expresado en el comunicado de la Federación de Fútbol de Curazao, Fred Rutten, de 63 años, asume como nuevo entrenador del equipo centroamericano.

Sin duda alguna, esto representa un gran reto para el exentrenador de Schalke 04 y el PSV Eindhoven, quien en la Copa del Mundo de Canadá, México, Canadá y Estados Unidos se enfrentará por el Grupo E a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Temas relacionados:

Copa del Mundo

Mundial 2026

Curazao

Técnico

Renuncia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Poderosa tormenta invervanl golpea Nueva York - Foto AFP
Tormenta invernal

Poderosa tormenta invernal que se comporta como un huracán azota la costa este de Estados Unidos con alertas para 65 millones de personas

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. (EFE)
El Mencho

Estados Unidos confirmó que brindó apoyo en el operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’ y pidió a sus ciudadanos permanecer resguardados

Alias El Mencho - AFP
México

¿Quién era alias ‘El Mencho’ y por qué su abatimiento desencadenó una grave ola de violencia en México?

Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Leidy Romero, atleta colombiana
Deportistas de Lujo

"El deporte transformó mi vida, me enseñó que nunca hay que desistir": Leidy Romero, la atleta colombiana que sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Richard Páez, DT venezolano - Foto de referencia: EFE
Richard Páez

Primeras palabras del venezolano Richard Páez como técnico del Cúcuta Deportivo en Colombia: “Juegan como si estuvieran en segunda división”

Entrenador de Luis Díaz, Vincent Kompany | Foto: EFE
Entrenador

El entrenador de Luis Díaz criticó fuertemente a José Mourinho por sus declaraciones en el caso de racismo contra Vinícius Jr: "fue un gran error de liderazgo"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Michael B. Jordan protagoniza ‘Sinners’, la película que arrasa en nominaciones en los Oscar 2026-Foto: AFP
Nominados Premios Oscar

Estas son las plataformas en las que puede ver las películas nominadas al Oscar en América Latina

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez: "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco"

Leidy Romero, atleta colombiana
Deportistas de Lujo

"El deporte transformó mi vida, me enseñó que nunca hay que desistir": Leidy Romero, la atleta colombiana que sueña con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial Artemis II de la NASA y la nave espacial Orión-FOTO: AFP
Artemis

¿Artemis II se retrasa? Jefe de la NASA descarta misión a la Luna en marzo debido a problemas técnicos

Medusa | Foto referencia: AFP
Argentina

Majestuosa: grupo de investigadores capta en el Mar Argentino a medusa gigante que mide lo mismo que un bus escolar

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Crucial intervención de Marco Rubio frente al Senado de Estados Unidos: estas son algunas de sus principales frases

Astronauta | Foto NASA
Nasa

La NASA confirma fecha para la próxima rotación de tripulación en la Estación Espacial Internacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre