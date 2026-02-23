Selección de las Américas clasificada al Mundial se queda sin técnico por motivo extradeportivo

El experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat, quien hizo historia con la selección de Curazao tras clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, renunció a la dirección técnica del combinado centroamericano a tan solo cuatro meses del inicio del certamen mundialista.

De acuerdo con la información compartida por medio de un comunicado, Advocaat tomó la decisión de dar un paso al costado de manera irrevocable debido a temas personales de fuerza mayor que en este momento requieren de tiempo absoluto.

Tras más de dos años al mando de la selección nacional de Curazao y tras alcanzar el principal objetivo por el cual lo contrataron, el entrenador neerlandés deja la dirección técnica del combinado centroamericano para atender a su hija, quien enfrenta quebrantos de salud.

“Dick Advocaat ha renunciado con efecto inmediato al cargo de entrenador principal de la selección nacional de fútbol de Curazao (…) El entrenador de 78 años ha decidido dedicar toda su atención a su hija, quien enfrenta problemas de salud”, indicó la Federación de Fútbol de Curazao (FFK).

Según Gilbert Martina, presidente de la FFK, el técnico neerlandés se fue tranquilo por haber alcanzado el objetivo que se había trazado en enero de 2024, cuando asumió la dirección técnica de la selección centroamericana, que por primera vez en su historia asistirá a una Copa del Mundo, tras hacer un excelente papel en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

¿Quién reemplazará a Dick Advocaat en el Mundial de 2026?

De acuerdo con lo expresado en el comunicado de la Federación de Fútbol de Curazao, Fred Rutten, de 63 años, asume como nuevo entrenador del equipo centroamericano.

Sin duda alguna, esto representa un gran reto para el exentrenador de Schalke 04 y el PSV Eindhoven, quien en la Copa del Mundo de Canadá, México, Canadá y Estados Unidos se enfrentará por el Grupo E a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.