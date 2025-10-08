NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Daniel Noboa

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Esteban Santos, analista político; Carlos Jijón, director del medio La Republica Ecuador y Hernán Higuera, analista, hablaron en Ángulo de NTN24 sobre el ataque a caravana de Daniel Noboa.

El ataque contra la caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante las protestas de comunidades indígenas fue un intento de asesinato, afirmó este miércoles el gobierno.

Este martes, unas "500 personas" lanzaron piedras y palos contra la caravana en la que viajaba Noboa en la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar (Sur), relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita "agachen la cabeza".

Ante el ataque, al menos cinco personas fueron detenidas, incluido un hombre de 60 años y una mujer.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, afirmó que se trata de "células criminales", aunque pidió no generalizar responsabilidades.

"No son las comunidades indígenas per se, no hay que generalizar, son pequeños grupos que obviamente están siendo radicalizados", declaró.

Al respecto, Esteban Santos, analista político; Carlos Jijón, director del medio La Republica Ecuador y Hernán Higuera, analista, hablaron en Ángulo de NTN24.

Esteban Santos condenó enérgicamente el ataque, afirmando: "Es simplemente inaceptable. Los problemas de democracia se resuelven con democracia y creo que la fórmula es a través de las urnas y no a través de la violencia", dijo.

Por su parte, Carlos Jijón cuestionó la estrategia del gobierno: "Me pregunto si la inteligencia no le había advertido al presidente de la República del peligro que significaba ir, y de lo peligroso que era, no solamente para su vida, sino para la nación entera".

Asimismo, Hernán Higuera asegura que nada garantiza que se trate de falsos positivos, sin embargo, “desde cualquier punto de vista este ataque es condenable”.

Temas relacionados:

Daniel Noboa

Ecuador

Ataque

