Miércoles, 08 de octubre de 2025
Ecuador

"Fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo": ministro de Defensa de Ecuador sobre agresión contra caravana del presidente Daniel Noboa

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El ataque contra la caravana del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante las protestas de comunidades indígenas fue un intento de asesinato, afirmó este miércoles el gobierno.

Este martes, unas "500 personas" lanzaron piedras y palos contra la caravana en la que viajaba Noboa en la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar (Sur), relató la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. El mandatario resultó ileso.

"Hay signos de bala en el carro del presidente", dijo ese día la funcionaria, aunque la información todavía no fue confirmada por investigadores. Al menos cinco personas fueron detenidas, incluido un hombre de 60 años y una mujer.

Para Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa del Ecuador, "el nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario", según dijo este miércoles al canal Teleamazonas.

o

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos, cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien grita "agachen la cabeza".

Otros videos difundidos por la prensa local dejan ver a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanza piedras y palos mientras la caravana avanza por una vía en medio del sonido de sirenas hacia la localidad de Cañar.

Al frente de las protestas, la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie) criticó las denuncias del gobierno.

"Rechazamos las acusaciones infundadas de magnicidio o intento de asesinato", expresó la agrupación en un comunicado.

La Conaie explicó que la caravana presidencial "ingresó en una zona de resistencia y fue apedreado".

o

"Este suceso, lejos de ser un accidente, constituye una provocación del Gobierno" a los manifestantes, añadió la organización.

En los videos difundidos, se ve que la caravana presidencial -encabezada por un vehículo antimotines- atraviesa una vía en la que habían barricadas, con piedras o pedazos de bloques de cemento.

Las protestas impulsadas por la Conaie iniciaron el 22 de septiembre en varias provincias en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que impacta en particular a las comunidades indígenas y de campesinos.

