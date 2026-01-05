¿Qué pistas da Trump sobre futuro de Venezuela tras captura de Maduro con revelación de personas que estarán "a cargo" del país?

El presidente Donald Trump reveló quiénes son los funcionarios de su administración que estarán a cargo de Venezuela.

Los designados por el mandatario estadounidense son: el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el vicepresidente JD Vance.

Para hablar sobre este tema, Robert Macaulay, analista político republicano, conversó con El Informativo de NTN24.

El invitado afirmó que “esto va en conjunto con el hecho de que parece que el gobierno norteamericano está negociando con la señora Rodríguez”.

También explicó que básicamente “están dejando la cúpula chavista todavía al poder” y afirmó que Trump “ha rechazado poner a María Corina Machado o a Edmundo González en el poder”.

“Están dejando de lado la oposición venezolana y están haciendo más bien una negociación con la cúpula chavista”, agregó.

Macaulay señaló que es muy raro “tener un cambio de régimen sacando a una sola persona, el señor Maduro, un hombre que no es sobresaliente”.

Pero que “la idea no es dejar a esa gente a largo plazo, pero parece ser que Trump no quiere hacer el error que se hizo en Irak”.