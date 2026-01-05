Trump negó que el Premio Nobel que ganó María Corina Machado tenga relación con “apartarla” de la transición democrática de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su decisión de descartar a la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, para dirigir el país tras la extracción del dictador Nicolás Maduro tenga relación con el Premio Nobel de Paz.

Durante una entrevista con el medio NBC News, el mandatario estadounidense negó que el que Machado haya ganado el premio Nobel de Paz tenga algo que ver con ser dejada de lado por su administración.

Trump aclaró en conversación con el medio: “No debería haberlo ganado, pero no, eso no tiene nada que ver con mi decisión”.

Esto se da luego del informe publicado por The Washington Post, en el que afirma que fuentes dentro del Gobierno estadounidense le revelaron que el que Machado ganara el premio molestó profundamente al líder republicano.

Según la fuente, Trump explicó que si la líder venezolana hubiera rechazado el galardón hoy sería la presidenta de Venezuela.

“Si lo hubiera rechazado y hubiera dicho: 'No puedo aceptarlo porque es de Donald Trump", hoy sería la presidenta de Venezuela”, dijo la fuente a The Washington Post.

Otros medios como The New York times y Wall Street Journal también aseguraron tener esta versión de la razón detrás de la exclusión de María Corina en la transición democrática en Venezuela.

Sin embargo, cuando Trump fue cuestionado en rueda de prensa sobre la exclusión de Machado dijo: “Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”.

Mientras que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró: “María Corina Machado es fantástica, la conozca desde hace años y ella es todo el movimiento”.

“Pero aquí estamos lidiando con una realidad, nosotros queremos una transición a la democracia, pero la mayoría de la oposición está en el exilio y nosotros tenemos que pensar en las próximas 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses”.