¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este miércoles con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, un día después de que el gobierno estadounidense escaló la presión sobre los cárteles mediante un ataque dirigido contra una embarcación en el Caribe.

Tras dejar México, Rubio partirá a Quito, la capital de Ecuador, donde se prevé que arribe en horas de la noche para dar inicio con su agenda en el país andino.

Para el jueves 4, se tiene prevista una reunión de alto nivel en el Palacio de Carondelet en horas de la mañana con el presidente Daniel Noboa y donde se ofrecerá una rueda de prensa conjunta alrededor de las 10:30 a.m.

El jefe de la diplomacia estadounidense de la Administración del presidente Donald Trump emprendió su viaje para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos en la región, como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad, la inmigración irregular, entre otros.

¿Qué se espera de la visita de Rubio a Ecuador?

