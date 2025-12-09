NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Mundial 2026

Esto costaría un viaje a Miami para disfrutar el partido Colombia Vs. Portugal en el Mundial de 2026

diciembre 9, 2025
Por: Diana Pérez
Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
La expectativa por el encuentro entre Colombia y Portugal es grande, pues será la primera vez en la historia que ambas selecciones se enfrentan en un partido oficial.

La selección Colombia ya conoce los nombres de sus rivales en la fase de grupos del Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

La ‘Tricolor’ no tendrá un camino fácil, pues tendrá que enfrentarse a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje de la FIFA.

Sin embargo, al enfrentarse al equipo liderado por Cristiano Ronaldo, los aficionados colombianos ya están haciendo de todo para poder disputar el partido que califican como “duelo de titanes”.

Para acompañar a la selección y ver el reencuentro en un campo de juego de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, los cafeteros deberán tener en cuenta varios factores.

Como el costo de los vuelos para disputar el partido que tendrá lugar en Miami el próximo 27 de junio de 2026.

Hoy, un vuelo desde Bogotá a Miami, cuesta cerca de un millón de pesos, pero para aquellos que viajen cerca a la fecha en la que se jugará el partido el valor seria de alrededor de 3.747.333 pesos colombianos.

A esto hay que sumarle el hospedaje, el cual a medida que pase el tiempo irá aumentando su costo.

El hospedaje en un hotel podría estar entre los dos millones de pesos colombianos hasta los cuatro millones de pesos colombianos.

Muchos aficionados están comparando los precios con los que tuvieron que pagar para ir a los mundiales de Rusia y al de Qatar.

Los aficionados han asegurado que en esos dos mundiales los vuelos ni la boletería estaban tan elevados.

Lo que podría deberse al aumento de cupos de selecciones, así como también el que ahora sean tres países los que acogen la cita mundialista.

El choque también genera gran expectativa por marcar el reencuentro de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes no coincidían en un terreno de juego desde sus días en el Real Madrid.

