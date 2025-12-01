NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Yeferson Soteldo

Promesa del fútbol venezolano rechaza que lo comparen con Yeferson Soteldo cuando le dicen "espero no sea como este"

diciembre 1, 2025
Por: Luis Cifuentes
Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
Tras la eliminación del Mundial 2026, los aficionados apuntaron contra varios jugadores referentes de La Vinotinto, entre ellos, el mediocampista Yeferson Soteldo.

La selección venezolana dejó pasar la oportunidad de clasificar al primer Mundial de toda su historia tras quedar eliminada de Norteamérica 2026, luego de caer goleada por 6 a 3 ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras el fracaso, los aficionados apuntaron contra varios jugadores referentes, entre ellos, el mediocampista Yeferson Soteldo.

Precisamente, una joven promesa del fútbol venezolano rechazó ser comparado con Soteldo tras la dura eliminación de la cita orbital que tendrá lugar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata del extremo Gleiker Mendoza, quien actualmente juega en el FC Kryvbas de la Liga Premier de Ucrania.

En diálogo con el programa Hotsports, el extremo habló de las compraciones que le hacen y del jugador venezolano que más le atrae.

"Mucha gente me ha estado comparando mucho de que 'espero que no sea como este (Yeferson Soteldo)', pero no, yo soy Gleiker Mendoza y voy a tratar de hacer las cosas bien y seguir esforzándome para poder ser alguien en mi país y fuera del país también", señaló.

A su vez, reveló la admiración especial que tiene por el delantero Jefferson Savarino, del Botafogo de Brasil.

Un jugador en el que me dijo mucho es en Jefferson Savarino. Cada vez que juega Botagofo, si tengo la oportunidad de verlo, lo veo”, dijo.

Cabe recordar que Mendoza hizo parte de la última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, sin embargo, no disputó un solo minuto.

Se espera que pueda tener minutos dado el recambio de La Vinotinto de cara al objetivo del Mundial 2030.

