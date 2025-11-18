NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Juicio

Jueza es destituida por documental clandestino sobre juicio a Maradona

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Julieta Makintach, jueza apartada del caso de la muerte de Maradona - Foto: EFE
La jueza Julieta Makintach, de 48 años, estuvo ausente en la breve audiencia que se realizó a sala llena en la ciudad de La Plata, al sur de Buenos Aires.

La justicia argentina destituyó este martes a la jueza Julieta Makintach por haber participado de un documental clandestino sobre el proceso por la muerte de Diego Maradona cuando integraba el tribunal, en un escándalo que llevó a anular el juicio.

Un tribunal compuesto por jueces, abogados y legisladores de la provincia de Buenos Aires la inhabilitó además para ocupar cualquier otro puesto en la Justicia, en un fallo por unanimidad.

Makintach, de 48 años, estuvo ausente en la breve audiencia que se realizó a sala llena en la ciudad de La Plata, 60 km al sur de Buenos Aires.

El escándalo se desató en mayo, cuando tenía lugar el juicio que buscaba determinar responsabilidades del equipo médico de Maradona en su muerte en 2020.

Se divulgaron imágenes de Makintach como protagonista de un documental clandestino sobre el mismo proceso del cual era jueza. La magistrada fue removida y el juicio anulado.

"Lo que se ha comprobado con este debate y prueba es el daño enorme que se le ha hecho a la justicia de la provincia y de Argentina, que ha quedado ridiculizada", dijo luego del fallo Guillermo Sargues, parte acusatoria como presidente del colegio de abogados de San Isidro, donde Makintach ejercía como jueza.

Estaban presentes en la sala la expareja de Maradona, Verónica Ojeda, y el hijo de ambos, Diego, de 12 años. Se abrazaron tras escuchar el veredicto.

"Fueron cinco años de mucha lucha de la familia, hoy estamos todos para que esa jueza pague lo que tenga que pagar", dijo Ojeda a las puertas de la sala de audiencias junto al menor de los hijos de Maradona.

Su abogado, Mauro Baudry, se mostró conforme con la destitución de la jueza y pidió dar vuelta la página para concentrarse en el nuevo juicio contra los siete acusados que enfrentan cargos por homicidio.

"Se hizo lo que se tenía que hacer, hoy no tendríamos que estar hablando de esto sino de juzgar a los homicidas de Diego Maradona", dijo a la prensa al retirarse del tribunal.

Makintach "mintió, presionó, manipuló, fue parcial, abusó del poder que su condición le ofrecía y utilizó recursos materiales y humanos del erario público en su propio provecho", había dicho la fiscal general Analía Duarte durante el juicio político.

Tras la anulación del juicio por la muerte del astro del fútbol, se fijó para el 17 de marzo el inicio del nuevo proceso.

