NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El debate en Ángulo sobre el reconocimiento en la ONU por parte de varios países.

Unos 150 países ya reconocían al Estado palestino, pero la incorporación de Reino Unido y otras potencias es considerada por muchos como un paso importante, aunque no es vinculante y está condicionada.

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? ¿Quién lo gobernará?

El debate en Ángulo sobre el reconocimiento en la ONU por parte de varios países, decisión que busca presionar a Israel para que ponga fin a su ofensiva en Gaza.

