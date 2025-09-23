¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Unos 150 países ya reconocían al Estado palestino, pero la incorporación de Reino Unido y otras potencias es considerada por muchos como un paso importante, aunque no es vinculante y está condicionada.

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? ¿Quién lo gobernará?

El debate en Ángulo sobre el reconocimiento en la ONU por parte de varios países, decisión que busca presionar a Israel para que ponga fin a su ofensiva en Gaza.