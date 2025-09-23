Palestina
¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos
El debate en Ángulo sobre el reconocimiento en la ONU por parte de varios países.
Unos 150 países ya reconocían al Estado palestino, pero la incorporación de Reino Unido y otras potencias es considerada por muchos como un paso importante, aunque no es vinculante y está condicionada.
¿Qué significa reconocer el Estado palestino? ¿Quién lo gobernará?
El debate en Ángulo sobre el reconocimiento en la ONU por parte de varios países, decisión que busca presionar a Israel para que ponga fin a su ofensiva en Gaza.