¿Qué tan viable es activar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos?
Opositores demócratas y antiguos aliados republicanos piden invocar la enmienda 25 para destituir al presidente de Estados Unidos. Llaman al gabinete de Donald Trump a activar este mecanismo que permite apartar al mandatario por incapacidad, después de haber amenazado el martes con "aniquilar a toda una civilización" en Irán, horas antes de alcanzar un acuerdo con el régimen de Teherán para un alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz.
Los comentarios generaron polémica incluso dentro de algunos sectores cercanos a su propio movimiento ‘Make America Great Again’ que rechazaron ataques contra objetivos civiles.
Muni Jensen, analista política, habló en La Tarde de NTN24 al respecto y aseveró que, si bien es cierto que su imagen se ha visto debilitada por los últimos mensajes enviados por el propio mandatario, la maniobra es netamente política, pues no ve una razón específica para activar la enmienda.
“Activar esa enmienda es una maniobra política, en este momento los temas políticos no solamente están llegando desde la oposición sino dentro del mismo partido republicano, él tampoco se ha ayudado con sus mensajes, pero el gobierno sigue apoyando al presidente, así que no veo una razón específica para activarla, solo es la preocupación que hay. Lo que está pasando es que todos los temas internacionales han chocado con las promesas de Trump y el termómetro serán las próximas elecciones”, señaló el invitado.