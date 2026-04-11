NTN24
Sábado, 11 de abril de 2026
¿Qué tan viable es activar la enmienda 25 para destituir a Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos?

Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Opositores y hasta antiguos aliados al mandatario hacen un llamado a invocar esta enmienda tras las declaraciones en las que habló de aniquilar a la civilización en Irán.

Opositores demócratas y antiguos aliados republicanos piden invocar la enmienda 25 para destituir al presidente de Estados Unidos. Llaman al gabinete de Donald Trump a activar este mecanismo que permite apartar al mandatario por incapacidad, después de haber amenazado el martes con "aniquilar a toda una civilización" en Irán, horas antes de alcanzar un acuerdo con el régimen de Teherán para un alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz.

o

Los comentarios generaron polémica incluso dentro de algunos sectores cercanos a su propio movimiento ‘Make America Great Again’ que rechazaron ataques contra objetivos civiles.

Muni Jensen, analista política, habló en La Tarde de NTN24 al respecto y aseveró que, si bien es cierto que su imagen se ha visto debilitada por los últimos mensajes enviados por el propio mandatario, la maniobra es netamente política, pues no ve una razón específica para activar la enmienda.

Activar esa enmienda es una maniobra política, en este momento los temas políticos no solamente están llegando desde la oposición sino dentro del mismo partido republicano, él tampoco se ha ayudado con sus mensajes, pero el gobierno sigue apoyando al presidente, así que no veo una razón específica para activarla, solo es la preocupación que hay. Lo que está pasando es que todos los temas internacionales han chocado con las promesas de Trump y el termómetro serán las próximas elecciones”, señaló el invitado.

Temas relacionados:

Donald Trump

Estados Unidos

Partido Republicano

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní”, advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Más de Actualidad

Ver más
Opinión

Ver más
Más noticias

Ver más
Especiales

Ver más
Galerías

Ver más
