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Raúl Castro

“Tomó 7 minutos para que EE. UU. capturara a Maduro, y estoy seguro de que no tomará demasiado tiempo capturar a Castro”: Rick Scott lanza contundente advertencia al régimen de Cuba

mayo 27, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Rick Scott, Castro y Maduro | Fotos EFE
Rick Scott, Castro y Maduro | Fotos EFE
El senador de Estados Unidos dijo que al régimen castrista “su tiempo está llegando, y la justicia se servirá de una forma u otra”.

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, publicó a través de su red social X un mensaje acompañado de una entrevista, donde señala que “no tomará demasiado tiempo capturar a (Raúl) Castro”, en referencia a lo que tomó capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro en Venezuela.

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En conversaciones con el medio Bloomberg, Scott dijo que “tomó 7 minutos para que EE. UU. capturara a Maduro, y estoy seguro de que no tomará demasiado tiempo capturar a Castro si es necesario, tampoco".

Reiteró que al régimen de Cuba “su tiempo está llegando y la justicia se servirá de una forma u otra”.

Además, reveló que Castro “no quiere estar en la cárcel por el resto de su vida”, debido a su edad. “Creo que tiene 95 años. No quiere hacer lo que pasó con Maduro y morir en la cárcel en los Estados Unidos”, concluyó.

Cabe recordar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó siete cargos criminales contra Raúl Castro, cuatro son por homicidio y asesinato, por su presunta responsabilidad en el derribamiento de avionetas de Hermanos al Rescate en 1966.

El contexto de este evento nace cuando Castro era ministro de Defensa, ya que la acusación lo posiciona en la cadena de mando, además de un audio revelado por el Nuevo Herald, donde admite instrucciones del derribo.

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Su trayectoria militar viene desde que fue designado como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) tras el triunfo de la revolución, cargo que mantuvo por décadas hasta 2008.

Asimismo, ejerció como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba entre el 2008 y 2018.

Actualmente, es el líder de la Revolución Cubana y mantiene el grado de General de Ejército.

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