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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Hugo Rodallega

"Le pido el favor a Jesurún, que le ordene a Lorenzo llamar a Rodallega para el Mundial": reconocido periodista colombiano sobre convocatoria

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Hugo Rodallega | Foto: EFE
Hugo Rodallega | Foto: EFE
Rodallega es uno de los delanteros con más poder goleador de los últimos tiempos en Colombia al conseguir más de 300 tantos en su carrera deportiva.

El reconocido periodista Óscar Rentería Jiménez hizo un duro pronunciamiento de cara a lo que será la lista de convocadas al Mundial 2026 que en los próximos días deberá comunicar el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo.

“Rodallega a la selección. Antes de escribir y hablar sobre la clasificación del Junior y del Tolima, le pido el favor a Jesurún, que le ordene a Lorenzo llamar a Rodallega para el mundial”, escribió el periodista en su cuenta de X.

Rentería cuestionó, luego de que Rodallega anotara tres goles en su último partido con Santa Fe en el partido de ida de los cuartos de final de la liga colombiana, qué más tiene que hacer el delantero para ser llamado a la selección.

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“Qué más tiene que hacer Hugo, para que eso se convierta en realidad. Metió tres goles, es el goleador del campeonato, tiene a Santa Fe jugando la parte importante de la liga”, expresó.

Afirmó que la edad de Rodallega, quien tiene 40 años, no es un impedimento para que no sea tenido en la convocatoria.

“Nadie mete más goles que él, nadie es candidato a hacer grande a su equipo. Mi pregunta es muy sencilla qué más tiene que hacer Hugo Rodallega para ser convocado a la selección Colombia”, manifestó.

Rodallega es uno de los delanteros con más poder goleador de los últimos tiempos en Colombia al conseguir más de 300 tantos en su carrera deportiva, según registra el portal futbolred.com

Sus mejores actuaciones las tuvo en el fútbol inglés, en donde vistió los colores del Wigan y del Fulham, y en la liga turca.

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