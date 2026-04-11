Trump dice que comenzó el "proceso de desbloqueo" de Ormuz y arremetió contra varios países: "no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo"

Este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos ya inició "el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz".

Asimismo, el mandatario arremetió nuevamente contra los países que, según él, no hacen nada para garantizar la seguridad en esta vía clave para el comercio de hidrocarburos mundial bloqueada por Irán.

Esta afirmación del presidente estadounidense se da en momentos en que Irán y Estados Unidos comienzan negociaciones de paz en Islamabad.

"Ahora iniciamos el proceso para desbloquear el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

"Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió.

Por su parte, el medio Axios, que cita a un alto funcionario estadounidense, varios buques de la Armada de Estados Unidos atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado.

Fue una operación destinada a dar confianza a los buques mercantes para que naveguen a través del estrecho, precisó el medio.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE".

"Lo único que tienen a su favor es la amenaza de que un barco pueda 'chocar' contra una de sus minas marinas" en el estrecho de Ormuz, aseguró el presidente.

Trump también dijo que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.