Impactante cifra de suicidios en Venezuela en los últimos días: adolescentes los más vulnerables

Entre el 13 y 16 de noviembre se registraron tres sucesos que encendieron la alarma de las autoridades y población, al reportarse tres presuntos suicidios por ahorcamiento de menores de edad en diversos estados del país.

El primer caso se presentó en la parroquia La Pastora en Caracas, donde fue hallada sin vida una adolescente de 12 años de edad, colgada en el interior de su habitación.

La lamentable escena sorprendió a la abuela de la joven, quien ingresó al dormitorio en vista de que al llamarla no atendía.

La menor de edad habría sostenido una discusión con la abuela, sin embargo, vecinos señalan que la joven presentaba signos de depresión.

El 16 de noviembre se registraron otros dos casos, en distintos hechos reportados en los estados Trujillo y Guárico.

Dentro de su vivienda en la ciudad trujillana de Boconó, familiares encontraron sin signos vitales a un adolescente de 15 años de edad, aunque los organismos de seguridad realizan investigaciones, el principal móvil es el suicidio.

Mientras tanto autoridades policiales investigan un hallazgo similar en Valle de La Pascua, Guárico, donde una estudiante de quinto grado de primaria, de apenas 11 años de edad, también fue hallada colgada dentro de su vivienda.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), realizan todas las averiguaciones pertinentes para esclarecer los tres sucesos.

Aunque las autoridades venezolanas no publican una data oficial sobre las muertes autoinfligidas en el país, a inicios del mes de junio de este año, el director del Cicpc, Douglas Rico, anunció la activación de una línea telefónica con la que buscan prevenir los suicidios.

Indicó que su despacho se compromete a abordar este problema de salud pública, poniendo a disposición la línea VEN-911, es decir 836-911, para atender a los ciudadanos desde una visión preventiva y humana.