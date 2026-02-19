Atlético Nacional tendría su primera baja para el juego de la ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana ante Millonarios

Durante los días 3 y 4 de marzo se disputarán los juegos de la ronda preliminar de la Copa Sudamericana, instancia de la competencia en la que los diferentes clubes participantes se enfrentarán en un único partido con equipos de su mismo país.

Por Colombia, el América de Cali se medirá ante el Atlético Bucaramanga, en el estadio Pascual Guerrero, mientras que Atlético Nacional lo hará ante Millonarios en el Atanasio Girardot.

A semana y media de que se disputen los encuentros de la fase preliminar de la Sudamericana, se ha conocido que la escuadra Verdolaga tendría su primera baja para enfrentar al conjunto Embajador.

El equipo antioqueño perderá a una de sus máximas figuras para el juego del próximo 4 de marzo. Esto de acuerdo con la información compartida por Juan David Londoño, experto en información del conjunto verde.

El volante Edwin Cardona, uno de los actuales referentes de Atlético Nacional, no podrá ser parte del duelo ante Millonarios en el certamen internacional debido a una sanción que arrastra desde el año anterior en los torneos Conmebol.

La expulsión de Cardona durante el juego por los octavos de final de la Copa Libertadores del año 2025, ante Sao Paulo, lo inhabilita para jugar en la fase preliminar de la Sudamericana.

¿Por qué Edwin Cardona debe cumplir fecha de sanción y son dos torneos diferentes?

A pesar de que la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores son competencias diferentes, se encuentran regidas bajo el marco legal del ente regulador del fútbol sudamericano, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En ese sentido, el Código Disciplinario de la Conmebol, en su artículo 72, “Traslado de suspensiones por partido”, en su segundo ítem, manifiesta que aquella sanción que no se haya cumplido durante la edición del certamen, sea “por eliminación del club o por ser el último encuentro del torneo”, la sanción se extiende a la siguiente participación de la misma categoría en la cual el sancionado participe.

Teniendo en cuenta lo anterior, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana hacen parte de la categoría de competiciones de clubes de la Confederación Sudamericana de Fútbol, motivo por el cual la sanción de Edwin Cardona ante Sao Paulo se extiende de un certamen a otro, convirtiéndose en una baja sensible para el técnico Diego Arias, que deberá replantear su esquema de juego sin el “10” de los Verdolagas.