Miércoles, 25 de febrero de 2026
Nasa

NASA comparte imágenes del traslado de su imponente cohete lunar a su hangar para reparaciones luego de una serie de problemas técnicos

febrero 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
SLS con una cápsula Orión está siendo transportado a su hangar – Foto EFE
Se espera que el trayecto, que tiene como objetivo solucionar un problema con el flujo de helio, dure alrededor de 12 horas.

La NASA lleva a cabo este miércoles el traslado de su imponente cohete lunar SLS a su hangar para reparaciones, después de que problemas técnicos llevaron a posponer el despegue de la primera misión tripulada de sobrevuelo a la Luna en más de 50 años.

La agencia espacial estadounidense dijo que retiraría de la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, su cohete SLS de 98 metros luego de que los equipos detectaran fallos con el flujo de helio.

La decisión implica nuevos retrasos para la muy esperada misión Artemis 2, que durará aproximadamente 10 días y llevará a tres astronautas de Estados Unidos y uno de Canadá a volar alrededor del satélite terrestre.

El viaje es considerado un paso enorme hacia el objetivo de que Estados Unidos vuelva a pisar la superficie lunar, una meta anunciada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021).

El director de la agencia espacial, Jared Isaacman, ya había anunciado durante el fin de semana que el despegue de la misión queda aplazado al menos hasta abril debido a técnicas y reparaciones necesarias.

La NASA señaló que se espera que el trayecto de regreso del cohete SLS y la nave espacial Orión al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy, situado a varios kilómetros de la plataforma de lanzamiento, dure alrededor de 12 horas.

Se estima que, durante Artemis 2, la tripulación orbite el satélite natural de la Tierra sin alunizar y probar el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcaría el regreso de Estados Unidos a la superficie de la Luna con el objetivo de establecer una presencia duradera.

La misión se desarrollará en el contexto de la competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias rivales que aspiran a enviar humanos al satélite y establecer allí una base en los próximos años.

"Estamos retirando el cohete Artemis II y la nave espacial de la plataforma de lanzamiento y llevándolos de vuelta al Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy. Allí, trabajaremos para solucionar un problema con el flujo de helio", escribió la agencia espacial de Estados Unidos en su cuenta de X.

En el post compartió una imagen del cohete lunar y el enlace de la transmisión en directo en YouTube para seguir el traslado que, se estima, termine cerca de las 10:00 p.m. hora del este.

