País de Latinoamérica firma acuerdo con EE. UU. para construir su primera planta nuclear

Esta semana, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Carmen Milena Mayorga Valera, anunció a través de su red social X que “firmamos otro documento con Estado Unidos (…) El Salvador tendrá energía nuclear”.

“Se firmó memorando de entendimiento entre la organización de Energía de los Estados Unidos y la Energía Nuclear de El Salvador (…) nosotros siempre somos aliados de las empresas norteamericanas que nos están ayudando en la agenda estratégica del presidente Nayib Bukele”, explicó Mayorga en un video.

El documento se firmó entre la Oficina de Energía de Estados Unidos y la Oficina de Energía Nuclear de El Salvador, estableciendo las bases para la construcción de la primera planta nuclear del País.

La subsecretaria Adjunta para Asia y América del Departamento de Energía, Elizabeth Urbanas, celebró este acuerdo y dijo que “El Salvador está dando pasos marcados hacia adelante para cambiar su forma de abordar la economía y su gobernanza, y creo que se está moviendo en la dirección correcta, es una gran oportunidad de colaboración con Estados Unidos”.

Asimismo, esta alianza responde a la necesidad de atraer más inversiones en el país y extender la tecnología con el objetivo que acompañen y fortalezcan el crecimiento económico.

En las proyecciones de la embajadora Milena Mayorga, prevé que la planta nuclear estará lista en aproximadamente siete años, fortaleciendo la energía del sector privado como al Estado.

Daniel Álvarez, director de la Oficina de Energía Nuclear de El Salvador, remarcó en el evento que la introducción de energía nuclear ofrece una fuente adicional de energía limpia, capaz de reducir la dependencia de tecnologías convencionales.

Por su parte, las autoridades involucradas, estiman que la planta nuclear proyectada atenderá la demanda nacional, y adicionalmente posicionará al país en el mapa de naciones que apuestan por tecnologías avanzadas en el área de energía.