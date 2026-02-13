Leyenda de la MLS habla de James Rodríguez y su impacto en el fútbol mundial: "sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del planeta"

La sorpresiva llegada del jugador colombiano James Rodríguez a la Major League Soccer (MLS) tras firmar con el Minnesota United sigue causando todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol.

Entre las tantas reacciones se encuentra la del referente de la MLS, Landon Donovan, quien elogió al colombiano y su innegable habilidad con el balón.

Durante su participación en el podcast "Unfiltered Socce", el exjugador de Los Ángeles Galaxy dio el visto bueno de la llegada del mediocampista cafetero y se refirió a su talento.

En la entrevista, Donovan comentó que cuando escuchó la noticia por primera vez "no podría haberlo odiado más" porque era lo más "tonto que he visto en mi vida".

Pero tras conocer las condiciones contractuales de James en el Minnesota United lo hizo darse cuenta de que "sigue siendo una pieza importante para Colombia, todavía es el capitán de la selección nacional y van a jugar el Mundial".

Y no dudo en destacar el talento del '10' de la selección Colombia, diciendo que sigue siendo de los mejores futbolistas en el mundo. "Él (James) sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del planeta", añadió.

De hecho, el referente de la MLS calificó de "brillante" la estrategia del Minnesota de tener un contrato a corto plazo con el jugador.

Esto porque reduce el riesgo de una lesión o falta de adaptación por parte de James, pero también porque le da lo que el colombiano necesita para estar preparado para el Mundial de 2026 que se llevará a cabo en junio.

El astro colombiano James Rodríguez fue presentado hace unos días como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, con el que firmó un contrato corto hasta la Copa del Mundo de Norteamérica.

A su llegada, dio sus primeras declaraciones a la prensa y aseveró que siempre tuvo deseos de estar en la MLS a pesar de tener otras propuestas sobre la mesa: “Estoy feliz por estar acá, agradecer al club y llego con muchas ganas al club lindo y bueno, que ha hecho las cosas bien y soy uno más para todo el equipo”.