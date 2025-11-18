NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado hizo público un emotivo mensaje en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe que amenaza al régimen de Nicolás Maduro.

María Corina Machado hizo público este martes un esperanzador mensaje titulado “Manifiesto de la Libertad” en el que detalla los aspectos más importantes para que Venezuela supere la dictadura de Nicolás Maduro.

El manifiesto de la ganadora del Premio Nobel de la Paz llega en un momento clave para Venezuela mientras en aguas del Caribe se lleva a cabo el despliegue militar de las fuerzas estadounidenses para combatir el narcotráfico, una maniobra que amenaza al régimen de Maduro.

Machado resaltó aspectos como la libertad económica, la libertad de expresión, el derecho al voto, la seguridad y la democracia, y se mostró confiada en un cambio para Venezuela próximamente.

o

“Estamos en el umbral de una nueva era, una en la que nuestros derechos naturales prevalecerán. El largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin”, dijo Machado.

“Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, hablar con libertad, crear, soñar y prosperar como individuos”, añadió.

En cuanto al punto sobre regeneración de la economía, Machado expresó que “una Venezuela renovada garantizará el derecho a la propiedad y a recuperar lo que fue robado”. “El gobierno creará las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva”, puntualizó.

En cuanto a la libertad de expresión, la líder política indicó que “Venezuela debe recuperar su voz en cada pueblo, aula, redacción y espacio digital. El pueblo debe poder hablar sin miedo a la persecución, la censura o la represalia”.

Además, sobre el derecho al voto resaltó que “todo venezolano debe tener derecho a votar con seguridad y sin manipulación alguna”.

Machado también hizo referencia a los millones de venezolanos obligados a abandonar el país para migrar a otros países del mundo.

o

“Nueve millones de venezolanos se han visto forzados a huir de su tierra, dejando atrás familias, amigos y sueños rotos. Los traeremos de vuelta. Restituiremos su derecho y su libertad de regresar, de volver a su tierra natal. Cada venezolano debe recuperar a su familia, su hogar y su futuro”, declaró.

A su vez, pidió que el régimen de Nicolás Maduro responda por los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de la dictadura.

“Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”, subrayó.

Por último, sostuvo que Venezuela debe regresar “al escenario global con transparencia, integridad y propósito”. “Debemos restablecer alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de la democracia, la protección ambiental, el comercio y los derechos humanos”, concluyó.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Despliegue militar

Libertad de expresión en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Maduro canta la famosa canción de John Lennon 'Imagine' para pedir la paz en medio de tensiones con Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿La operación Lanza del Sur, con el portaviones Gerald R. Ford en el Caribe, pone contra las cuerdas a Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Me impactó ver a los sobrevivientes con las heridas aún abiertas": periodista sobre la tragedia de Armero

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Militares en Puerto Rico (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Francisco Santos

“Si yo fuera la esposa de Maduro, no dormiría en la misma casa con él”: Francisco Santos prevé una "intervención estratégica" de EE. UU. contra el régimen

Foto X: @US_STRATCOM
Despliegue militar de Estados Unidos

Profesor de Fuerzas Especiales en las FFAA de EE. UU. asegura que "no hay vuelta atrás" con despliegue militar en el Caribe, que tiene capacidades "nunca vistas"

Almirante Hernando Wills | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hemisferio occidental es el vecindario de los Estados Unidos": excomandante de la Armada de Colombia sobre mensaje que da Washington con la operación Lanza del Sur

Despliegue de Estados Unidos en aguas internacionales. (Página oficial Dvidshub.net)
Operación Lanza del Sur

"Consejo sano a Nicolás Maduro: vete ya, llévate a Diosdado": reacciones en Estados Unidos tras inicio de la operación Lanza del Sur que busca eliminar narcoterroristas del hemisferio

Más de Política

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Leopoldo López

Leopoldo López dice que despojo de su nacionalidad no tendría precedentes y violaría la Constitución de Venezuela

Lula da Silva - Foto: AFP
Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula confirma que se presentará para disputar un cuarto período presidencial en Brasil

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Emiten alerta de tormenta geomagnética G4 tras potente llamarada solar.
Tormenta solar

Advierten efectos en lugares inusuales por tormenta geomagnética severa que golpeará la Tierra tras una de las erupciones solares más fuertes del año

Amy Rey en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

De abogada a estrella digital: la historia de Amy Rey, la creadora de contenido que se volvió viral tras contar su ruptura amorosa

Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Lionel Messi en derrota del Inter de Miami - Foto AFP
Lionel Messi

Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami; seguirá en la MLS por varios años

Leopoldo López

Leopoldo López dice que despojo de su nacionalidad no tendría precedentes y violaría la Constitución de Venezuela

Presidente Donald Trump - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump afirma que no contempla ataques en Venezuela tras versiones de medios sobre un posible operativo

Foto: Casa Blanca
Gobierno de Estados Unidos

¿Error o estrategia? Qué hay detrás de la polémica imagen de Gustavo Petro vestido de preso que apareció en la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre