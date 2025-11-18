María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

María Corina Machado hizo público este martes un esperanzador mensaje titulado “Manifiesto de la Libertad” en el que detalla los aspectos más importantes para que Venezuela supere la dictadura de Nicolás Maduro.

El manifiesto de la ganadora del Premio Nobel de la Paz llega en un momento clave para Venezuela mientras en aguas del Caribe se lleva a cabo el despliegue militar de las fuerzas estadounidenses para combatir el narcotráfico, una maniobra que amenaza al régimen de Maduro.

Machado resaltó aspectos como la libertad económica, la libertad de expresión, el derecho al voto, la seguridad y la democracia, y se mostró confiada en un cambio para Venezuela próximamente.

“Estamos en el umbral de una nueva era, una en la que nuestros derechos naturales prevalecerán. El largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin”, dijo Machado.

“Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, hablar con libertad, crear, soñar y prosperar como individuos”, añadió.

En cuanto al punto sobre regeneración de la economía, Machado expresó que “una Venezuela renovada garantizará el derecho a la propiedad y a recuperar lo que fue robado”. “El gobierno creará las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva”, puntualizó.

En cuanto a la libertad de expresión, la líder política indicó que “Venezuela debe recuperar su voz en cada pueblo, aula, redacción y espacio digital. El pueblo debe poder hablar sin miedo a la persecución, la censura o la represalia”.

Además, sobre el derecho al voto resaltó que “todo venezolano debe tener derecho a votar con seguridad y sin manipulación alguna”.

Machado también hizo referencia a los millones de venezolanos obligados a abandonar el país para migrar a otros países del mundo.

“Nueve millones de venezolanos se han visto forzados a huir de su tierra, dejando atrás familias, amigos y sueños rotos. Los traeremos de vuelta. Restituiremos su derecho y su libertad de regresar, de volver a su tierra natal. Cada venezolano debe recuperar a su familia, su hogar y su futuro”, declaró.

A su vez, pidió que el régimen de Nicolás Maduro responda por los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de la dictadura.

“Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia”, subrayó.

Por último, sostuvo que Venezuela debe regresar “al escenario global con transparencia, integridad y propósito”. “Debemos restablecer alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de la democracia, la protección ambiental, el comercio y los derechos humanos”, concluyó.