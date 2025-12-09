Estas son las personalidades que acompañarán a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

Una legión de políticos de diversas nacionalidades que ha mostrado su apoyo a Venezuela se ha dirigido a Oslo para acompañar a la líder María Corina Machado en la entrega de su Premio Nobel de la Paz.

A la ceremonia están invitados los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Panamá, José Raúl Mulino; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Paraguay, Santiago Peña.

Mulino, en declaraciones a los medios desde Oslo, confirmó que su país ha propuesto que Maduro se asile en Panamá, como lo ha hecho su país en otras oportunidades, para resolver crisis internacionales.

VEA TAMBIÉN Expectativa mundial por posible presencia de María Corina Machado en Oslo para recibir personalmente el Premio Nobel de Paz 2025 o

“No creo que se dé por la arrogancia de este señor que lo tiene obnubilado”, manifestó el presidente panameño.

Entre otras de las personalidades mundiales que participarán de la entrega se encuentra Cayetana Álvarez de Toledo. “Es un día profundamente emocionante para todos los venezolanos y los amantes de la libertad", dijo a NTN24.

Varias personalidades venezolanas, afines políticamente a María Corina Machado, también se encuentran en Oslo en la antesala de la entrega del Premio, que marcaría la salida de la clandestinidad de la líder venezolana.

El más destacado de ellos, sin duda, es Edmundo González, presidente electo de Venezuela, quien fue grabado a su llegada a la capital noruega. También integra esta comitiva, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas.

“Hablar de María Corina es hablar de Venezuela. Ella ha dicho una y otra vez que este galardón es para todas las familias venezolanas”, precisó Ledezma a NTN24. Sobre la reaparición de Machado manifestó que provoca “una explosión de emociones”.

Magalli Meda, reconocida activista venezolana, también hace parte de las personas que se encuentran en Noruega. “Este es un momento de reencuentro para los venezolanos", dijo a los micrófonos de NTN24.

"Venezuela ha soportado 27 años de esta tiranía que busca violencia todo el tiempo y el país ha respondido con soluciones pacíficas", afirmó Marcel Granier, presidente de 1BC y de RCTV, quien también acompañará a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo.

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados al Nobel, su madre, Corina Parisca, sus hermanas y una decena de personas de su entorno aseguraban que no sabían dónde estaba María Corina, pero se mostraban confiados de su llegada.

En el pequeño centro de la capital noruega se ven desde el lunes figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos venezolanos, todos en el exilio, que viajaron a Oslo para la entrega el miércoles del galardón.

VEA TAMBIÉN Instituto del Nobel anunció que se pospuso la conferencia de prensa con María Corina Machado en Oslo o

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro.

La líder sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude.

En el poder desde 2013, Maduro está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no lo reconocen como presidente.

Machado no ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura de Maduro para su tercer mandato.

El Nobel a la opositora venezolana se anunció el 10 de octubre "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La entrega del Nobel coincide con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde ya murieron al menos 87 personas en ataques lanzados por Washington contra supuestas lanchas de narcotraficantes.

Además de la expectativa por su aparición en Oslo se suma la duda sobre cómo y si regresará a Venezuela.

El premio Nobel de la Paz está dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.