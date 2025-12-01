NTN24
Vuelos cancelados

Iberia mantiene a suspensión de vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre

diciembre 1, 2025
Por: Maryorin Méndez
Vuelos Iberia / Foto AFP
La medida ha sido notificada por la AESA.

La aerolínea española Iberia canceló sus operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre, según la recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA).

Washington emitió la semana pasada una alerta aérea por la creciente actividad militar estadounidense en la región por cuenta del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe contra carteles de la droga, incluido el cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

o

Como algunas aerolíneas internacionales se acogieron a la alerta y suspendieron vuelos, el régimen de Maduro las instó a reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas o perderían sus derechos para volar hacia el país.

Terminó por revocar las concesiones a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, todas acusadas de "sumarse a las acciones de terrorismo" promovidas por Estados Unidos.

Según informaron a EFE fuentes de Iberia, la intención es retomar los vuelos a Venezuela "en cuanto se recuperen las plenas garantías de seguridad".

o

De esta manera, prorroga así la suspensión que decidió el 29 de noviembre tras la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA).

