¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

En las últimas horas, la crisis penitenciara en Ecuador se reavivó tras un nuevo incidente que deja varios muertos en menos de 24 horas.

En la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, se dio un motín que deja decenas de reclusos muertos y decenas de heridos.

Por medio de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que las 27 personas halladas muertas durante la tarde "entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión".

Las autoridades señalaron que aún trabajan para esclarecer los hechos.

VEA TAMBIÉN ¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador? o

Para hablar sobre este tema, Mario Carillo, ex subdirector general del SNAI; Fernando Bastias Robayo, defensor de derechos humanos; y el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, conversaron con Ángulo de NTN24.

Fernando Bastias Robayo comentó que: “El Estado nunca ha tenido el control integral las cárceles desde hace muchísimo tiempo y esto se debe a una progresiva agudización de la crisis carcelaria”.

Mientras que el coronel Mario Pazmiño puntualizó que tiene que hacerse una “reingeniería total del sistema carcelario. En los cuadros directivos como en los cuadros relacionado con los guías penitenciarios”.

Y por su parte, Mario Carillo hizo énfasis en que “no podemos seguir tropezando la misma piedra. Debemos tener una justicia oportuna e idónea, y una reinserción real”.