NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Crisis carcelaria

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

noviembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
En la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, se dio un motín que deja un saldo de 31 reclusos muertos y decenas de heridos.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

En las últimas horas, la crisis penitenciara en Ecuador se reavivó tras un nuevo incidente que deja varios muertos en menos de 24 horas.

En la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, se dio un motín que deja decenas de reclusos muertos y decenas de heridos.

Por medio de un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) informó que las 27 personas halladas muertas durante la tarde "entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión".

Las autoridades señalaron que aún trabajan para esclarecer los hechos.

o

Para hablar sobre este tema, Mario Carillo, ex subdirector general del SNAI; Fernando Bastias Robayo, defensor de derechos humanos; y el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del ejército ecuatoriano, conversaron con Ángulo de NTN24.

Fernando Bastias Robayo comentó que: “El Estado nunca ha tenido el control integral las cárceles desde hace muchísimo tiempo y esto se debe a una progresiva agudización de la crisis carcelaria”.

Mientras que el coronel Mario Pazmiño puntualizó que tiene que hacerse una “reingeniería total del sistema carcelario. En los cuadros directivos como en los cuadros relacionado con los guías penitenciarios”.

Y por su parte, Mario Carillo hizo énfasis en que “no podemos seguir tropezando la misma piedra. Debemos tener una justicia oportuna e idónea, y una reinserción real”.

Temas relacionados:

Crisis carcelaria

Cárcel de Ecuador

Ecuador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién tiene el control real de las cárceles en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Participó la inteligencia de la Policía colombiana": inspector español sobre operativo que desmanteló primera célula del Tren de Aragua en España

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El partido comunista chileno aún apoya a Maduro”: experta sobre la política en Chile y las próximas elecciones presidenciales

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Cuidado Diosdado, que Delcy y Jorge Rodríguez ahorita quieren cobrar la recompensa": congresista republicano responde a amenazas del número dos del régimen

Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Xabi Alonso y Vinícius Júnior - Foto EFE
Xabi Alonso

Xabi Alonso toma inesperada decisión tras notorio enfado de Vinícius cuando fue reemplazado en el clásico contra el Barcelona

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Plantel del Barcelona | Foto: EFE
LaLiga

LaLiga anunció la cancelación del partido del Villarreal contra el Barcelona que se iba a disputar en Miami

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Maduro, Cabello y los hermanos Rodríguez (EFE)
Régimen venezolano

"Cuidado Diosdado, que Delcy y Jorge Rodríguez ahorita quieren cobrar la recompensa": congresista republicano responde a amenazas del número dos del régimen

Entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira | Foto: EFE
Palmeiras

"Mirá al técnico": público se emociona al ver reacción del entrenador del Palmeiras por avanzar a la final de la Copa Libertadores tras remontar un 3 a 0

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius

Vinicius se disculpó por su reacción al ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona, pero dejó por fuera a Xabi Alonso: “A veces la pasión me gana”

Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Xabi Alonso y Vinícius Júnior - Foto EFE
Xabi Alonso

Xabi Alonso toma inesperada decisión tras notorio enfado de Vinícius cuando fue reemplazado en el clásico contra el Barcelona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre