Misión del Banco Mundial se reunió en Venezuela con Delcy Rodríguez para explorar una "asistencia técnica" tras restablecer vínculos
Una delegación del Banco Mundial (BM) visitó esta semana Venezuela, por primera vez desde la reanudación de las relaciones entre las partes a mediados de abril.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM retomaron relaciones con Caracas, suspendidas desde 2019, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.
La delegación del Banco, encabezada por su vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, se reunió con Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano.
"Las conversaciones, que se desarrollaron en un ambiente cordial y constructivo, permitieron a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos económicos en Venezuela y explorar posibles áreas de colaboración para una asistencia técnica", precisó el BM en su declaración.
Ambas partes prevén "profundizar este diálogo y acordaron seguir trabajando juntas" a fin de determinar las posibles necesidades de Venezuela.
El restablecimiento de los vínculos de Caracas con el BM y el FMI abre la vía a un posible apoyo financiero para Venezuela.
Tras la captura de Maduro, Washington presionó a Venezuela para que abriera su economía a las inversiones extranjeras, en particular en el sector energético.
Estados Unidos también ha levantado poco a poco gran parte de las sanciones que pesaban sobre el país sudamericano, lo que se ha concretado especialmente en la reanudación progresiva de los vuelos entre ambos países desde el 1 de mayo.