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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Banco Mundial

Misión del Banco Mundial se reunió en Venezuela con Delcy Rodríguez para explorar una "asistencia técnica" tras restablecer vínculos

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Delcy Rodríguez recibe en Caracas a delegación del Banco Mundial - Foto: EFE
Delcy Rodríguez recibe en Caracas a delegación del Banco Mundial - Foto: EFE
La delegación del Banco, encabezada por su vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, se reunió con Delcy Rodríguez.

Una delegación del Banco Mundial (BM) visitó esta semana Venezuela, por primera vez desde la reanudación de las relaciones entre las partes a mediados de abril.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM retomaron relaciones con Caracas, suspendidas desde 2019, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

La delegación del Banco, encabezada por su vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, se reunió con Delcy Rodríguez, cabeza del régimen venezolano.

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"Las conversaciones, que se desarrollaron en un ambiente cordial y constructivo, permitieron a ambas partes intercambiar puntos de vista sobre los recientes acontecimientos económicos en Venezuela y explorar posibles áreas de colaboración para una asistencia técnica", precisó el BM en su declaración.

Ambas partes prevén "profundizar este diálogo y acordaron seguir trabajando juntas" a fin de determinar las posibles necesidades de Venezuela.

El restablecimiento de los vínculos de Caracas con el BM y el FMI abre la vía a un posible apoyo financiero para Venezuela.

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Tras la captura de Maduro, Washington presionó a Venezuela para que abriera su economía a las inversiones extranjeras, en particular en el sector energético.

Estados Unidos también ha levantado poco a poco gran parte de las sanciones que pesaban sobre el país sudamericano, lo que se ha concretado especialmente en la reanudación progresiva de los vuelos entre ambos países desde el 1 de mayo.

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