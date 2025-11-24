NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
LVBP

La tabla de la LVBP empieza a tomar forma: los 'eternos rivales' se encuentran en el sótano

noviembre 24, 2025
Por: Nucho Martínez
Indumentaria deportiva de los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes (equipos del béisbol venezolano) - Fotos: X / EFE / Pexels
Indumentaria deportiva de los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes (equipos del béisbol venezolano) - Fotos: X / EFE / Pexels
La ronda regular, hasta ahora, deja buenas sensaciones de competitividad entre las franquicias.

La tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) empieza a tomar forma tanto en su parte alta como en la parte baja.

o

La ronda regular, hasta ahora, deja buenas sensaciones de competitividad entre las franquicias, sin embargo, dos de los equipos más laureados se encuentran en el ‘sótano’.

Se trata de los Leones del Caracas, que se encuentran en la penúltima posición, y Navegantes del Magallanes, que se mantienen en el fondo de la 'plancha’.

1-Águilas del Zulia

2-Tigres de Aragua (0.5 de diferencia).

3-Caribes de Anzoátegui (2.5).

4-Cardenales de Lara (3).

5-Bravos de Margarita (3)

6-Tiburones de La Guaira (4)..

7-Leones del Caracas (4).

8-Navegantes del Magallanes (7).

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada.

o

La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

o

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Temas relacionados:

LVBP

Béisbol

Tabla de posiciones

Béisbol venezolano

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi - AFP
Lionel Messi

Esta es la lista de jugadores con mejor salario en la MLS: Messi supera por mucho a los demás futbolistas

Carlo Ancelotti y Neymar | Foto: EFE
Neymar

Carlo Ancelotti fue contundente sobre la ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil: “Necesitamos jugadores que estén en plena forma física”

Fernando Aristeguieta, DT de la Vinotinto / Futbolistas venezolanos - Fotos: EFE
Vinotinto

La Vinotinto dirigida por Fernando Aristeguieta gustó y ganó ante Australia: así fue el único gol del amistoso

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Afectaciones por lluvias en Bogotá (Redes sociales)
Lluvias

Captan imágenes de momentos en los que se mete el agua al Aeropuerto El Dorado y de granizada en el norte de Bogotá debido a fuertes lluvias

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma (EFE)
Antonio Ledezma

"Nos quieren quitar la vida, las amenazas son transnacionales": Antonio Ledezma denuncia que el régimen de Maduro busca atentar contra él en España

Jonathan Bailey | Foto: EFE
Actor

Actor británico Jonathan Bailey se convierte en el primer hombre homosexual en ser nombrado el “más sexy del año” por la revista People

Lionel Messi - AFP
Lionel Messi

Esta es la lista de jugadores con mejor salario en la MLS: Messi supera por mucho a los demás futbolistas

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, (EFE)
Albert Ramdin

Secretario General de la OEA afirma en NTN24 que el organismo está preparado para apoyar una posible transición democrática en Venezuela si Maduro deja el poder

Huego 'El Pollo' Carvajal, exjefe de seguridad de Chávez / Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

Hugo 'El Pollo' Carvajal continúa negociando con la Fiscalía de EE.UU. y retrasa su sentencia

Suicidio

Impactante cifra de suicidios en Venezuela en los últimos días: adolescentes los más vulnerables

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre