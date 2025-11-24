La tabla de la LVBP empieza a tomar forma: los 'eternos rivales' se encuentran en el sótano

La tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) empieza a tomar forma tanto en su parte alta como en la parte baja.

La ronda regular, hasta ahora, deja buenas sensaciones de competitividad entre las franquicias, sin embargo, dos de los equipos más laureados se encuentran en el ‘sótano’.

Se trata de los Leones del Caracas, que se encuentran en la penúltima posición, y Navegantes del Magallanes, que se mantienen en el fondo de la 'plancha’.

1-Águilas del Zulia

2-Tigres de Aragua (0.5 de diferencia).

3-Caribes de Anzoátegui (2.5).

4-Cardenales de Lara (3).

5-Bravos de Margarita (3)

6-Tiburones de La Guaira (4)..

7-Leones del Caracas (4).

8-Navegantes del Magallanes (7).

La LVBP tiene un formato de competencia que incluye una temporada regular y una postemporada.

La temporada regular consta de 56 juegos para cada uno de los ocho equipos, con series particulares de ocho duelos (cuatro como local y cuatro como visitante).

Los equipos que ocupan el quinto y sexto lugar en la tabla al final de la temporada regular disputan la Ronda del 'Comodín', a un máximo de dos juegos.

Los equipos clasificados a la postemporada luego compiten en un Round Robin (o Serie Semifinal) y, finalmente, los dos mejores equipos disputan la Serie Final, a un máximo de siete juegos.

La competencia, además, se juega en honor a David Concepción, leyenda del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas (MLB).

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

La Serie del Caribe 2026, será la 68.ª edición del torneo y se desarrollará en Venezuela, específicamente en 3 recintos deportivos: el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, el Estadio Universitario de Caracas y el Estadio Jorge Luis García Carneiro.