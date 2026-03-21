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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Cumbre de la Celac

"Ratifica la poca convocatoria que está teniendo bajo el liderazgo del presidente Petro": experto sobre la cumbre de la Celac-África 2026 en Bogotá

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, analizó algunas de las posturas que se han escuchado en la cita que se cumple en la capital colombiana.

Este sábado, Colombia celebró la cumbre Celac-África 2026, un evento que busca coordinar asuntos de política exterior e integración regional.

La baja asistencia de mandatarios en la Celac-África ha sido la protagonista en este día, incluyendo la llegada tarde del presidente anfitrión Gustavo Petro.

Además, en esta cumbre, el presidente de Brasil, Lula da Silva, advirtió sobre la posibilidad de invasiones extranjeras y criticó la "pasividad" de la ONU ante los conflictos en el mundo.

Para analizar este tema, Andrés Rugeles, vicepresidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la baja asistencia de mandatarios en la Celac, el invitado señaló que "este encuentro lo que nuevamente ratifica es la poca convocatoria que está teniendo bajo el liderazgo del presidente Petro".

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"La Celac y el propósito de la Celac deben ser otros. Lo que hacen aislarnos más de los principales actores del escenario internacional", agregó Rugeles.

El vicepresidente del Cori también se refirió a la crítica de Lula da Silva que hizo sobre la ONU y los conflictos en el mundo. "Hay un discurso de algunos mandatarios de la región donde hay doble racero, en algunos casos salen criticando fuertemente a unos, pero también miran hacia otro lado", afirmó.

"No olvidemos que también que algunos de estos jefes de Estado estás aspirando la reelección, están en campaña y utilizan estos espacios para hacer más política interna que política exterior", puntualizó.

Y explicó que "las críticas a Naciones Unidas hay que verlas desde la óptica es la falta de voluntad de los países, no es la organización ni la secretaria general. Es lo que han querido los países que sea las Naciones Unidas".

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