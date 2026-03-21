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Sábado, 21 de marzo de 2026
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Atentado a Miguel Uribe Turbay

"La Paz Total de Gustavo Petro asesinó a Miguel Uribe": excandidato tras revelación sobre magnicidio que conmocionó a Colombia

marzo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para Daniel Palacios lo que no puede pasar, tras la muerte de Miguel Uribe, es que los grupos armados involucrados en su asesinato “nos impongan presidente”.

Daniel Palacios, exministro del Interior de Colombia, reaccionó a las confesiones de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, eslabón entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

'El Viejo' reveló que la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc, fue el grupo que dio la orden del magnicidio que conmocionó a Colombia.

“Está claro que la Paz Total de Gustavo Petro asesinó a Miguel Uribe”, aseveró el exministro del Interior.

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Aseguró que el país “tiene claro quiénes dieron los discursos que promovieron el odio que terminó en el magnicidio”.

“Ya sabemos quién dio la orden, quién disparó y sin duda eso tiene que llevar a unas responsabilidades”, precisó.

Para el político lo que no puede pasar tras la muerte de Miguel Uribe es que los grupos armados involucrados en su asesinato “nos impongan presidente”.

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