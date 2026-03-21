"La Paz Total de Gustavo Petro asesinó a Miguel Uribe": excandidato tras revelación sobre magnicidio que conmocionó a Colombia

Daniel Palacios, exministro del Interior de Colombia, reaccionó a las confesiones de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, eslabón entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

'El Viejo' reveló que la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc, fue el grupo que dio la orden del magnicidio que conmocionó a Colombia.

“Está claro que la Paz Total de Gustavo Petro asesinó a Miguel Uribe”, aseveró el exministro del Interior.

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Aseguró que el país “tiene claro quiénes dieron los discursos que promovieron el odio que terminó en el magnicidio”.

“Ya sabemos quién dio la orden, quién disparó y sin duda eso tiene que llevar a unas responsabilidades”, precisó.

Para el político lo que no puede pasar tras la muerte de Miguel Uribe es que los grupos armados involucrados en su asesinato “nos impongan presidente”.