"Recibieron la alerta en sus móviles dos horas después de haber estado inundados": periodista español sobre tragedia de la DANA

Pablo Moreno López, periodista español, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre las devastaciones y daños que ha dejado la DANA en el país europeo.

Sobre la ayuda de la comunidad a los sectores más afectados por la DANA, el periodista expresó que “sinceramente es una tarea que no se ha llevado de la mejor manera posible. La magnitud que ha adquirido esta borrasca (…) no se creía que iba a ser de esta magnitud, por lo tanto, no estaban todos los efectivos”.

“En España no estamos muy familiarizados con las catástrofes naturales. Por lo tanto, se avisó con antelación que había un aviso de riesgo, estábamos en alerta roja, pero la población no es del todo consciente porque no estamos acostumbrados a ello”, añadió.

Además, puntualizó durante su diálogo con NTN24: “Hay que matizar que desde el gobierno de Valencia se han hecho cosas mal. Un presidente autonómico a las 6 de la tarde estaba diciendo que la borrasca se estaba alejando de nuestra tierra y a las 8, cuando ya había gente que estaba flotando muerta, es cuando recibieron la alerta en sus móviles, dos horas después de ya haber estado inundados”.