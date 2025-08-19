NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Departamento de Estado de Estados Unidos

⁠El motivo por el que Estados Unidos revocó más de 6.000 visas de estudiantes, según el Departamento de Estado

agosto 19, 2025
Por: Agencia Reuters
Visa estudiantil revocada - Foto de referencia Canva
El presidente Trump se ha enfrentado a varias universidades estadounidenses de primer nivel y las ha acusado de convertirse en bastiones del antisemitismo.

El gobierno del presidente Donald Trump revocó más de 6.000 visas de estudiantes por permanecer en el país más tiempo del permitido y por "violar la ley", incluida una pequeña minoría por "apoyo al terrorismo", dijo el lunes un funcionario del Departamento de Estado.

La medida, reportada primero por Fox Digital, ocurre mientras la administración Trump ha adoptado un enfoque particularmente duro hacia las visas de estudiantes como parte de su ofensiva migratoria, reforzando la investigación de las redes sociales y expandiendo los controles.

Las directivas del Departamento de Estado de este año han ordenado a los diplomáticos estadounidenses en el exterior que estén alerta ante cualquier solicitante que Washington pueda considerar hostil a Estados Unidos y con antecedentes de activismo político.

Se cancelaron alrededor de 4.000 visas porque los visitantes infringieron la ley, la gran mayoría por agresión, según el funcionario. Conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, y el robo, fueron otros delitos, añadió.

Entre 200 y 300 visas fueron revocadas por terrorismo, de acuerdo con la misma fuente, que citó una norma sobre inelegibilidad de visas del Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado.

Esa norma, cabe resaltar, identifica como motivos de inelegibilidad, generalmente, "participar en actividades terroristas" y "tener ciertos vínculos con organizaciones terroristas". El funcionario, sin embargo, no dijo a qué grupos apoyarían los estudiantes cuyas visas fueron revocadas.

El presidente Donald Trump se ha enfrentado a varias universidades estadounidenses de primer nivel, acusándolas de convertirse en bastiones del antisemitismo tras las masivas protestas estudiantiles en defensa de los derechos de los palestinos en medio de la guerra de Gaza.

En su enfrentamiento con Harvard, por ejemplo, Trump ha congelado la financiación de las investigaciones y ha amenazado con retirarle la exención de impuestos, lo que ha impulsado a varios países europeos a aumentar las becas de investigación para atraer talento.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que ha revocado las visas de cientos, "quizás miles" de personas, incluyendo estudiantes, porque se involucraron en actividades que, según él, iban en contra de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.

Los funcionarios de la administración Trump han manifestado que los titulares de visas de estudiantes y tarjetas verdes están sujetos a deportación por su apoyo a los palestinos y sus críticas a la conducta de Israel en la guerra en Gaza, calificando sus acciones como una amenaza a la política exterior estadounidense y acusándolos de ser pro-Hamás.

Una estudiante turca de la Universidad Tufts estuvo retenida durante más de seis semanas en un centro de detención migratoria en Luisiana tras ser coautora de un artículo de opinión criticando la respuesta de su universidad a la guerra de Israel en Gaza, aunque después fue puesta en libertad bajo fianza por un juez federal.

Los críticos de Trump, entretanto, han calificado el esfuerzo como un ataque a los derechos de libertad de expresión bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

