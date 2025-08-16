NTN24
Sábado, 16 de agosto de 2025
Política Migratoria

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

agosto 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Víctor Escobar, responsable de actividades de Médicos Sin Fronteras para América Latina, analizó en La Tarde de NTN24 el impacto de las medidas migratorias de Donald Trump.

Médicos Sin Fronteras ha rechazado el que ha denominado como el “Devastador Impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central”, ese el título del más reciente informe de la organización no gubernamental.

El documento analiza cómo el discurso del gobierno estadounidense ha criminalizado la migración en América Latina. El texto refiere, además, las afectaciones de los migrantes y solicitantes de asilo.

Víctor Escobar, responsable de actividades de Médicos Sin Fronteras para América Latina, analizó en La Tarde de NTN24 el impacto de las medidas migratorias de Donald Trump.

o

“En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo y se han empleado medidas de facto para prevenir el tránsito de la población que migra”, señaló Escobar.

En ese sentido, se mostró preocupado por las “devoluciones forzadas, restricciones de movimientos de las personas, desmantelamiento de campos donde las poblaciones migrantes se asientan, redadas y persecución” que han sufrido los migrantes.

A su vez, el funcionario indicó que se han cerrado varios centros de atención de migrantes.

“Teníamos más de 14 proyectos de migración, de los cuales hemos tenido que cerrar varios porque se ha reducido mucho la población que está migrando”, indicó.

o

Al mismo tiempo, sostuvo que los migrantes “siguen siendo altamente expuestos a la violencia y que “aunque hay menos gente migrando, los niveles de violencia son más altos”.

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

