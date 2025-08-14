NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Narcotráfico

Un venezolano y cuatro bangladesíes detenidos en Canarias tras incautarles tres toneladas de droga

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Incautación de droga en Canarias / Foto policial
La operación contó con la colaboración internacional de las fuerzas de seguridad de Marruecos, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, precisaron.

Un venezolano figura entre los cinco tripulantes de una embarcación detenidos en Canarias, tras la incautación de tres toneladas de cocaína.

o

Según detalles de La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, el barco fue interceptado en el oeste del archipiélago, logrando la detención de cuatro bangladesíes y el venezolano, la "embarcación tipo remolcador de nombre 'Sky White', que transportaba en su interior unos 3.000 kilos de cocaína".

Intercepción de embarcación en Canarias / Foto policial

 

Desde hace un año, las autoridades sospechaban que esta embarcación, que usaba como base el puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental, cerca de las islas Canarias, se dedicaba al trasiego de estupefacientes "a gran escala", añadieron.

Desde Dajla, el 'Sky White', de bandera camerunesa, "realizaba varios trayectos al año cruzando el Atlántico para regresar con importantes cantidades de cocaína que tenían como destino final el continente europeo", añadieron.

La operación contó con la colaboración internacional de las fuerzas de seguridad de Marruecos, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Portugal, precisaron.

o

El abordaje al barco tuvo lugar "en aguas internacionales" con apoyo militar, añadieron.

La nave presentaba "un estado deplorable para la navegación", que suponía un peligro para la propia tripulación, "cuatro individuos originarios de Bangladés y uno de Venezuela", que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La embarcación fue remolcada a la isla de Tenerife, donde se descargó la droga.

