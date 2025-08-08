NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Fútbol mexicano

La clavó de tres dedos, así fue el golazo de Willer Ditta en la Leagues Cup que piden ser tenido en cuenta para el premio Puskas

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Willer Ditta, defensor colombiano / FOTO: EFE
El defensor colombiano puso el descuento para el Cruz Azul que impulsó al equipo al empate y posterior victoria en los penaltis, que no sirvió.

Cruz Azul se enfrentó a Colorado Rapids en la última jornada de la primera fase de la Leagues Cup con la esperanza de acceder a la siguiente ronda del torneo, debía ganar y esperar una serie de resultados, pero no pudo pasar del empate.

El equipo cementero igualó 2-2 contra los estadounidenses y uno de los que se hizo presentes en el marcador fue el defensor colombiano Willer Ditta con un tremendo golazo muy pocas veces visto en un defensor, pues definió como un experto.

Ocurrió al minuto 43, el colombiano arrancó desde la banda derecha hacia el centro y sin presión por parte del rival, empalmó un remate a tres dedos de fuera del área, imposible para el arquero Defreitas.

Esta verdadera pintura mereció comentarios en redes sociales por parte de los aficionados del fútbol, que aseguran que debería ser nominado al premio Puskas.

El gol de Ditta fue el descuento para el Cruz Azul que en ese momento iba abajo en el marcador 0-2, pero la anotación del colombiano llenó de motivos al equipo cementero que consiguió la igualdad a través de José Rivero y obligó a la definición desde el punto penalti.

El equipo mexicano logró la victoria 5-4 en la tanda de penaltis, pero no le alcanzó para clasificarse a los cruces contra los equipos clasificados de la MLS y ahora se enfocará solo en el torneo mexicano.

Los cuartos de final de la Leagues Cup se disputarán de la siguiente manera:

  • Seattle Sounders FC (MLS 1) vs Puebla (LIGA MX 4)
  • Inter Miami CF (MLS 2) vs Tigres (LIGA MX 3)
  • LA Galaxy (MLS 3) vs Pachuca (LIGA MX 2)
  • Toluca (LIGA MX 1) vs Orlando City SC (MLS 4)

