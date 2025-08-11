NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Lunes, 11 de agosto de 2025
TikTok

Reconocido 'tiktoker' venezolano pide ayuda tras amenazas que ha recibido: "Me quieren matar"

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
Aro de luz y celular para crear contendio / Logo de la red social TikTok - Fotos de referencia: Pexels
En creador de contenido le pidió a la Fiscalía del régimen madurista "tomar cartas en el asunto" para poder sentirse "protegido".

Se conoce como 'tiktoker', a aquella persona que crea y comparte contenido de video en la plataforma TikTok.

o

Caracterizados por tener una gran cantidad de seguidores y por producir videos cortos, a menudo con fines de entretenimiento, expresión personal o promoción, entre estos creadores de contenido, hay uno que es popular en Venezuela: Arturo Padilla.

De acuerdo con información recogida del medio de comunicación venezolano, Meridiano.net, este ‘tiktoker’ utilizó sus redes sociales para pedir ayuda por amenazas que había recibido por parte de un grupo de vecinos.

Recientemente, el joven realizó un audiovisual desde el estado Anzoátegui, manifestado que unos sujetos lo estaban esperando con armas de fuego en las adyacencias de su vivienda.

Padilla, al respecto, solicitó ayuda al fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab.

Puntualmente, Arturo, le pidió al funcionario chavista, “tomar cartas en el asunto” para poder sentirse “protegido” en el municipio Guanta, sector 23 de Enero, lugar en el que reside junto a su familia.

“Ellos me quieren matar, pero aquí estoy. Voy a la policía señores, ya que esto no se va a quedar así”, indicó Padilla.

o

“Me amenazaron, vi a unas personas allí abajo con pistolas. Necesito la ayuda de Tarek William Saab”, agregó.

En la misma red social (TikTok), varios usuarios dejaron diferentes comentarios, la mayoría, en apoyo a Padilla.

“María Teresa de Calcuta te proteja, eres un ser de luz, nadie te podrá apagar, sigue adelante”, expresó un internauta.

“¿Por qué te quieren hacer daño Arturo?”, toca que las autoridades le presten atención de verdad”, expresó otro navegador de internet.

“Pidamos a Dios que lo cuide, denuncia a esos vecinos, para que ‘entren en cintura’”, acotó otra usuaria.

o

Artruro Padilla, que cuenta con 390.6K en la red social TikTok, alcanzó popularidad en su país, luego de que su compatriota, el comediante Javier Romero, mejor conocido como "Javier Hala Madrid", hiciera chistes de su manera de hablar.

Temas relacionados:

TikTok

Amenaza

Redes sociales

Anzoátegui

Tarek William Saab

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Quién está detrás del magnicidio de Miguel Uribe y cuál es su impacto para la democracia?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Actualidad

Ver más
Dulces / FOTO: Canva
Reino Unido

Acusan a hombre 76 años de envenenar a niños con caramelos con sedantes en un campamento de verano

Agentes de ICE (EFE)
ICE

Autoridades migratorias de EE. UU. tendrán acceso a todos los datos personales de los beneficiarios de Medicaid, revela agencia AP

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

¿Cuál sería el impacto de una eventual fianza de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Kylie Jenner - Foto AFP
Kylie Jenner

Le enseñaron a Kylie Jenner a hablar español y sus seguidores se quedaron sorprendidos por su habilidad con las expresiones venezolanas

Dulces / FOTO: Canva
Reino Unido

Acusan a hombre 76 años de envenenar a niños con caramelos con sedantes en un campamento de verano

Bad Bunny, cantante y compositor / Futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi - Fotos: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny mueve masas: así como con LeBron James y Ricky Martin, el 'conejo malo' puso a bailar sobre tarima en Puerto Rico a Mbappé y Hakimi

Nelson Deossa, jugador del Monterrey, en la mira de equipos de la Premier - Foto: AFP
Fútbol

Futbolista colombiano que marcó gol de media distancia en el Mundial de Clubes se encuentra en la lista de dos equipos de la Premier

Agentes de ICE (EFE)
ICE

Autoridades migratorias de EE. UU. tendrán acceso a todos los datos personales de los beneficiarios de Medicaid, revela agencia AP

El mediocampista colombiano James Rodríguez. (EFE) (2)
James Rodríguez

James Rodríguez habla por primera vez de la llegada de Luis Díaz al Bayern de Múnich en donde él supo brillar

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

¿Cuál sería el impacto de una eventual fianza de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visa para ingresar a Estados Unidos?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano