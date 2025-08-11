Reconocido 'tiktoker' venezolano pide ayuda tras amenazas que ha recibido: "Me quieren matar"

Se conoce como 'tiktoker', a aquella persona que crea y comparte contenido de video en la plataforma TikTok.

Caracterizados por tener una gran cantidad de seguidores y por producir videos cortos, a menudo con fines de entretenimiento, expresión personal o promoción, entre estos creadores de contenido, hay uno que es popular en Venezuela: Arturo Padilla.

De acuerdo con información recogida del medio de comunicación venezolano, Meridiano.net, este ‘tiktoker’ utilizó sus redes sociales para pedir ayuda por amenazas que había recibido por parte de un grupo de vecinos.

Recientemente, el joven realizó un audiovisual desde el estado Anzoátegui, manifestado que unos sujetos lo estaban esperando con armas de fuego en las adyacencias de su vivienda.

Padilla, al respecto, solicitó ayuda al fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab.

Puntualmente, Arturo, le pidió al funcionario chavista, “tomar cartas en el asunto” para poder sentirse “protegido” en el municipio Guanta, sector 23 de Enero, lugar en el que reside junto a su familia.

“Ellos me quieren matar, pero aquí estoy. Voy a la policía señores, ya que esto no se va a quedar así”, indicó Padilla.

“Me amenazaron, vi a unas personas allí abajo con pistolas. Necesito la ayuda de Tarek William Saab”, agregó.

En la misma red social (TikTok), varios usuarios dejaron diferentes comentarios, la mayoría, en apoyo a Padilla.

“María Teresa de Calcuta te proteja, eres un ser de luz, nadie te podrá apagar, sigue adelante”, expresó un internauta.

“¿Por qué te quieren hacer daño Arturo?”, toca que las autoridades le presten atención de verdad”, expresó otro navegador de internet.

“Pidamos a Dios que lo cuide, denuncia a esos vecinos, para que ‘entren en cintura’”, acotó otra usuaria.

Artruro Padilla, que cuenta con 390.6K en la red social TikTok, alcanzó popularidad en su país, luego de que su compatriota, el comediante Javier Romero, mejor conocido como "Javier Hala Madrid", hiciera chistes de su manera de hablar.