Sábado, 27 de septiembre de 2025
Guerra en Gaza

Reconocimiento simbólico del Estado palestino gana impulso mientras el conflicto en Gaza se agrava

septiembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La entrevista de Tomás Mosciatti
Varios países occidentales han reconocido recientemente al Estado palestino, en un gesto más simbólico que práctico. Expertos analizan el impacto de estas declaraciones y la crisis de la ONU.

El conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza ha dominado la agenda de la Asamblea General de la ONU, mientras varios países occidentales anuncian el reconocimiento del Estado palestino. Sin embargo, expertos advierten que estas declaraciones tienen un impacto más simbólico que práctico.

Según Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finesterra, el reconocimiento del Estado palestino por parte de países como Francia, Reino Unido, Canadá y Australia tiene una importancia simbólica pero "efectivamente, en muchos aspectos se puede leer como un mensaje más bien puertas adentro" para sus poblaciones.

Rojas señala que Palestina no cumple actualmente con los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo de 1933 para ser considerado un Estado. "No tiene condiciones para hacerlo. Los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania no son autónomos, no tienen una capacidad de sostenibilidad y viabilidad institucional y económica", explica.

 

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

