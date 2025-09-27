Reconocimiento simbólico del Estado palestino gana impulso mientras el conflicto en Gaza se agrava

El conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza ha dominado la agenda de la Asamblea General de la ONU, mientras varios países occidentales anuncian el reconocimiento del Estado palestino. Sin embargo, expertos advierten que estas declaraciones tienen un impacto más simbólico que práctico.

Según Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finesterra, el reconocimiento del Estado palestino por parte de países como Francia, Reino Unido, Canadá y Australia tiene una importancia simbólica pero "efectivamente, en muchos aspectos se puede leer como un mensaje más bien puertas adentro" para sus poblaciones.

Rojas señala que Palestina no cumple actualmente con los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo de 1933 para ser considerado un Estado. "No tiene condiciones para hacerlo. Los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania no son autónomos, no tienen una capacidad de sostenibilidad y viabilidad institucional y económica", explica.