“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

La selección de Venezuela se encuentra en reingeniería luego de no lograr el objetivo de llegar por lo menos a la repesca del Mundial 2026, tras perder dicha disputa con Bolivia y ahora, bajo el mando de Fernando Aristeguieta (momentáneamente), empieza a construir la selección para la próxima eliminatoria.

La Vinotinto aprovechó estas dos fechas FIFA de noviembre para jugar amistosos con selecciones que sí irán al Mundial como Australia y Canadá respectivamente, donde logró un triunfo contra los primeros, pero una derrota ante los segundos.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó mucho la atención del último partido y es que Venezuela se enfrentó ante Canadá en Fort Lauderdale (Estados Unidos), donde hay una gran comunidad de venezolanos, pero el estadio no estuvo lleno, la gente no acompañó a su selección en este último partido oficial del 2025.

El mediocampista Telasco Segovia se desahogó ante las cámaras del lamentable panorama en las tribunas y aseguró que no debería ser así, pues es una pasión que no se debería perder así la Vinotinto no vaya al mundial.

“Creo que se entiende y no se entiende porque esto no es solo si se clasifica al Mundial o si nos va bien, esto es un sentimiento que no se puede ir así ganemos o no o no se clasifique al Mundial, a mí no se me irá este sentimiento, de verdad no me esperaba tan poquita gente hoy, pero entiendo a las personas que están decepcionadas de nosotros”, señaló Segovia.

“Nosotros vamos a seguir aquí dando la cara estén o no estén porque nosotros queremos sacar esto adelante y espero que con el tiempo se vaya contagiando la gente”, concluyó el hombre que milita en el Inter de Miami junto con Lionel Messi.

Al final Canadá derrotó 2-0 a Venezuela con goles de Ismaël Koné y Promise David y se espera el próximo año conocer el sucesor del Bocha Batista, ya como técnico en propiedad de La Vinotinto, para iniciar el proceso rumbo al próximo mundial.