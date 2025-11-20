NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
La Vinotinto

“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
Venezuela disputó un amistoso ante Canadá en la jornada FIFA de noviembre y en el estadio hubo poca asistencia de fanáticos de la Vinotinto.

La selección de Venezuela se encuentra en reingeniería luego de no lograr el objetivo de llegar por lo menos a la repesca del Mundial 2026, tras perder dicha disputa con Bolivia y ahora, bajo el mando de Fernando Aristeguieta (momentáneamente), empieza a construir la selección para la próxima eliminatoria.

La Vinotinto aprovechó estas dos fechas FIFA de noviembre para jugar amistosos con selecciones que sí irán al Mundial como Australia y Canadá respectivamente, donde logró un triunfo contra los primeros, pero una derrota ante los segundos.

o

Sin embargo, hubo un detalle que llamó mucho la atención del último partido y es que Venezuela se enfrentó ante Canadá en Fort Lauderdale (Estados Unidos), donde hay una gran comunidad de venezolanos, pero el estadio no estuvo lleno, la gente no acompañó a su selección en este último partido oficial del 2025.

El mediocampista Telasco Segovia se desahogó ante las cámaras del lamentable panorama en las tribunas y aseguró que no debería ser así, pues es una pasión que no se debería perder así la Vinotinto no vaya al mundial.

o

“Creo que se entiende y no se entiende porque esto no es solo si se clasifica al Mundial o si nos va bien, esto es un sentimiento que no se puede ir así ganemos o no o no se clasifique al Mundial, a mí no se me irá este sentimiento, de verdad no me esperaba tan poquita gente hoy, pero entiendo a las personas que están decepcionadas de nosotros”, señaló Segovia.

“Nosotros vamos a seguir aquí dando la cara estén o no estén porque nosotros queremos sacar esto adelante y espero que con el tiempo se vaya contagiando la gente”, concluyó el hombre que milita en el Inter de Miami junto con Lionel Messi.

Al final Canadá derrotó 2-0 a Venezuela con goles de Ismaël Koné y Promise David y se espera el próximo año conocer el sucesor del Bocha Batista, ya como técnico en propiedad de La Vinotinto, para iniciar el proceso rumbo al próximo mundial.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Telasco Segovia

Canadá

Hinchas

Fútbol

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Más de Deportes

Ver más
Selección de fútbol del Congo / Eric Chelle, DT de Nigeria - Fotos: EFE
Nigeria

Polémica en el fútbol africano: DT de Nigeria denuncia que el Congo "hizo vudú" en la tanda de penaltis para meterse en el repechaje

Juan Pablo Montoya | Foto: AFP
Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya reveló que estuvo cerca de correr para Ferrari y la razón por la cual no quiso: “los ignoré un poco”

José Andrés 'El Brujo’ Martínez y Yeferson Soteldo - futbolistas venezolanos - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Lluvia de críticas para Soteldo y 'El Brujo' Martínez por polémico video tras no ser convocados para los amistosos de la Vinotinto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tormenta tropical Melissa y su impacto en territorio colombiano - Foto: EFE
Tormenta tropical

El avance de la tormenta tropical Melissa mantiene en estado de "aislamiento" a departamentos del Caribe colombiano

Iglesia bandalizada
Iglesia Católica

Pintan grafitis en iglesia de San Juan de los Morros con amenazas de muerte contra el sacerdote

Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados
Guatemala

Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados

Daniel Noboa y Nicolás Maduro -EFE
Ecuador

Ecuador tachó de inaceptable que un “gobernante dictatorial” como Maduro y “vinculado al Cártel de los Soles” desacredite sus esfuerzos contra el narcotráfico

Selección de fútbol del Congo / Eric Chelle, DT de Nigeria - Fotos: EFE
Nigeria

Polémica en el fútbol africano: DT de Nigeria denuncia que el Congo "hizo vudú" en la tanda de penaltis para meterse en el repechaje

Juan Pablo Montoya | Foto: AFP
Juan Pablo Montoya

Juan Pablo Montoya reveló que estuvo cerca de correr para Ferrari y la razón por la cual no quiso: “los ignoré un poco”

NASA - AFP
Nasa

Trump nominó por segunda vez a multimillonario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para dirigir la NASA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre