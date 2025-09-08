Récord Guinness: hombre de 102 años conquista el monte Fuji y se convierte en el más longevo en alcanzar la cima de Japón

Guinness World Records, la organización mundial encargada de recopilar y verificar los logros más extraordinarios de la humanidad, ha reconocido una hazaña histórica en Japón.

Kokichi Akuzawa, un anciano de 102 años que padece una enfermedad cardíaca, se convirtió en la persona de mayor edad en escalar el monte Fuji, la montaña sagrada de los japoneses.

El monte Fuji, un volcán inactivo desde 1708, se eleva a 3.776 metros de altura y se caracteriza por su imponente silueta coronada de nieve. Para alcanzar la cima, Akuzawa se preparó con disciplina: escalaba una montaña casi cada semana como parte de su entrenamiento. Ese esfuerzo constante le permitió cumplir el reto y ser reconocido oficialmente por el libro Guinness de los Récords.

La expedición se llevó a cabo en tres días, con paradas en refugios de montaña. Durante todo el trayecto, Akuzawa estuvo acompañado por un equipo de apoyo integrado por su hija Motoe, de 70 años, su nieta, el esposo de esta y cuatro amigos de un club local de montañismo.

La altitud y el desgaste físico estuvieron a punto de obligarlo a desistir. Sin embargo, su determinación y experiencia lo impulsaron a llegar a la cima. En declaraciones a AFP, señaló con orgullo: “Tengo seis años más que la última vez que escalé”, en referencia a su anterior ascenso al Fuji, realizado a los 96 años.

Sobre la experiencia, confesó: “Fue duro y la sensación fue muy distinta a la última vez que lo escalé. Estoy asombrado de haber llegado a la cima. No podría haberlo logrado sin la ayuda de todos. Ahora me siento satisfecho”.

Su familia temía que la recuperación fuera difícil debido a su edad y condición médica, pero ocurrió lo contrario. Según su hija Yukiko, “la recuperación fue tan rápida que los médicos no lo podían creer”.

Hoy, Kokichi Akuzawa entra en la historia como la persona más longeva en alcanzar el pico más alto de Japón. Con una sonrisa, concluyó: “Me encantaría seguir escalando para siempre, pero supongo que ya no puedo”.