Noboa anuncia la captura en España del jefe de la banda criminal 'Los Lobos': la noticia coincide con la consulta popular en Ecuador

Este domingo, cuando se produce la consulta popular de Ecuador, el presidente, Daniel Noboa, informó que se capturó en España al jefe de la mayor banda narcotraficante ecuatoriana ‘Los Lobos’.

"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de ‘Los Lobos’. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa", indicó el mandatario en la red social X.

El ministro de Defensa, John Reimberg, por su parte, indicó en la misma plataforma digital que la detención tuvo lugar en el mencionado país europeo. Chavarría "es responsable de al menos 400 muertes", añadió el funcionario.

‘Los Lobos’ es considerada la mayor banda criminal del país de ‘la mitad del mundo’, luego de que el líder de un grupo rival, ‘Los Choneros’, fuera extraditado a Estados Unidos.

Esa célula delictiva se dedica al narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal de oro, y también ha sido vinculado al asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Este domingo, recordemos, 13,9 millones de ecuatorianos están llamados a acudir a las urnas para participar en un referéndum sobre las bases militares extranjeras, la financiación de partidos políticos y la estructura legislativa del país.

Los ecuatorianos acudirán a las urnas para responder "Sí" o "No" a cuatro preguntas en este referendo con voto obligatorio.

El referéndum se centra en cuatro preguntas centrales:

La primera aborda la eliminación de la prohibición constitucional para establecer bases militares extranjeras en Ecuador, un tema polémico que se justifica como un esfuerzo para combatir el narcotráfico, según ha señalado el ministro del Interior, John Reinbert.

Se plantea la reinstalación de bases, incluida una en Manta, donde las fuerzas estadounidenses estuvieron presentes entre 1999 y 2009.

Según Reinbert, el regreso de estas bases no conlleva una pérdida de soberanía, sino mejoras en "recursos, inteligencia y logística".

Los ecuatorianos también decidirán sobre la eliminación de la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos.

Este cambio busca reducir el gasto público y responder a un reclamo social por mayor transparencia financiera.

La tercera pregunta plantea la reducción del número de asambleístas. Una propuesta que sugiere un nuevo esquema de elección que podría implicar menos de la mitad de los actuales representantes.

Y por último, la consulta popular indagará la aprobación para convocar una Asamblea Constituyente.

De concretarse, lo delegados elegidos por los ciudadanos tendrían la tarea de redactar una nueva Constitución que sea vigente tras un referendo posterior.