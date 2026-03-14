EE. UU. desclasifica los videos de los ataques a la isla iraní de Kharg, Trump dijo que es "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el viernes que su Ejército desplegado en Medio Oriente llevó a cabo un poderoso ataque contra una importante isla iraní que llamó "la joya de la corona del régimen".

"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos MILITARES de la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg", dijo en su red social Truth.

Aunque Kharg es el principal bastión petrolero del régimen iraní, Trump dijo que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla siempre y cuando el régimen no interfiera sobre el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

"Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás, pero, por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión". señaló.

Horas después, el Comando Central compartió en sus redes sociales el video desclasificado del momento del poderoso ataque:

"Anoche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque de precisión a gran escala en la isla de Kharg, Irán. El ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares", señaló el Centcom.

Asimismo, el organismo militar confirmó que "las fuerzas estadounidenses lograron atacar con éxito más de 90 objetivos militares iraníes en la isla de Kharg, preservando al mismo tiempo la infraestructura petrolera".

Tras el ataque, el ejército del régimen iraní prometió reducir "a cenizas" las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta al presidente Donald Trump, quien amenazó con atacar las infraestructuras petroleras de Teherán en la isla de Kharg.

"Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas", anunció un portavoz del cuartel general central Khatam al Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución, citado por la prensa del régimen.