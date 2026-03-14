NTN24
Sábado, 14 de marzo de 2026
Sábado, 14 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. desclasifica los videos de los ataques a la isla iraní de Kharg, Trump dijo que es "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio"

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Aunque Kharg es el principal bastión petrolero del régimen iraní, Trump dijo que optó por no destruir la infraestructura petrolera con condiciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el viernes que su Ejército desplegado en Medio Oriente llevó a cabo un poderoso ataque contra una importante isla iraní que llamó "la joya de la corona del régimen".

"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos MILITARES de la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg", dijo en su red social Truth.

o

Aunque Kharg es el principal bastión petrolero del régimen iraní, Trump dijo que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla siempre y cuando el régimen no interfiera sobre el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

"Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás, pero, por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión". señaló.

Horas después, el Comando Central compartió en sus redes sociales el video desclasificado del momento del poderoso ataque:

"Anoche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque de precisión a gran escala en la isla de Kharg, Irán. El ataque destruyó instalaciones de almacenamiento de minas navales, búnkeres de misiles y otros emplazamientos militares", señaló el Centcom.

Asimismo, el organismo militar confirmó que "las fuerzas estadounidenses lograron atacar con éxito más de 90 objetivos militares iraníes en la isla de Kharg, preservando al mismo tiempo la infraestructura petrolera".

Tras el ataque, el ejército del régimen iraní prometió reducir "a cenizas" las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta al presidente Donald Trump, quien amenazó con atacar las infraestructuras petroleras de Teherán en la isla de Kharg.

"Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas", anunció un portavoz del cuartel general central Khatam al Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución, citado por la prensa del régimen.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán - EEUU

Irán

Isla

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Miguel Díaz-Canel y Donald Trump (AFP)
Cuba

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Miguel Díaz-Canel

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. anunció que llevó a cabo "uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio" a una isla iraní considerada por Trump como la "joya de la corona"

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Linda Villarraga en On The Roa
On the Road

Linda Villarraga cuenta cómo ha construido su carrera en la industria del entretenimiento: “Hay que trabajar para permanecer vigentes”

Más de Actualidad

Ver más
Ahmad-Reza Radan | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza a su población con dispararles si se levantan en su contra: "Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos"

Foto referencia de Maykelis Borges y presos políticos | EFE- x: @TAMARA_SUJU
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirmó la excarcelación de Maykelis Borges quien salió de prisión junto a su bebé de seis meses: "Nunca debió estar presa"

Yvan Gil - Foto EFE
Regimen chavista

Régimen de Venezuela acusa a las autoridades de Panamá de supuestamente forzar la apertura de una maleta diplomática en uno de sus aeropuertos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ahmad-Reza Radan | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza a su población con dispararles si se levantan en su contra: "Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos"

Foto referencia de Maykelis Borges y presos políticos | EFE- x: @TAMARA_SUJU
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirmó la excarcelación de Maykelis Borges quien salió de prisión junto a su bebé de seis meses: "Nunca debió estar presa"

Yvan Gil - Foto EFE
Regimen chavista

Régimen de Venezuela acusa a las autoridades de Panamá de supuestamente forzar la apertura de una maleta diplomática en uno de sus aeropuertos

Ataque en Teherán, Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Nuevos ataques contra el régimen de Irán tras advertencia de Washington de que este martes sería "el día más intenso"

Donald Trump y Marco Rubio en cumbre "Escudo de las Américas" - Foto AFP
Donald Trump

"Está en sus últimos momentos de vida": Trump asegura en cumbre en Florida que el régimen de Cuba está "negociando" con él y con el secretario Marco Rubio

Rosanna Arquette y Quentin Tarantino | Foto: EFE
Cine

Actriz de 'Pulp Fiction' acusó a Quentin Tarantino de ser "racista" y "desagradable"; el cineasta respondió a las acusaciones: "espero que haya valido la pena por faltarme el respeto"

Ataques de EE. UU. en Irán. (Comando Central de Estados Unidos)
Estados Unidos ataca a Irán

Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de bombardeos a lanzamisiles que el régimen de Irán pretendía ocultar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre