NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Excarcelaciones

Así fue el emotivo recibimiento de la primera ministra Giorgia Meloni de dos italianos que fueron excarcelados en Venezuela

enero 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Los ciudadanos italianos ya se encuentran junto a sus familias, luego de ser excarcelados por el régimen venezolano.

Este martes, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabezó el recibimiento de los dos ciudadanos italianos que fueron liberados por parte del régimen venezolano de Nicolás Maduro el pasado lunes 12 de enero.

Meloni hizo presencia en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, junto al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antonio Tajani. Les dieron la bienvenida a sus compatriotas Alberto Trentini y Mario Burló, quienes estuvieron durante más de un año privados de la libertad bajo la dictadura chavista.

En las imágenes compartidas se logra apreciar a los ciudadanos italianos descender del avión y fundirse en abrazos junto con sus seres queridos. Trentini tuvo la oportunidad de encontrarse con su madre, mientras que Burló fue recibido por su esposa e hija.

Posteriormente, tanto la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional tuvieron la oportunidad de intercambiar un par de palabras con sus compatriotas.

o

La excarcelación de los presos políticos se da en el marco del anuncio hecho hace menos de una semana por el jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, quien el pasado jueves indicó que un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, están siendo liberados en Venezuela.

A pesar del avance de la excarcelación de presos políticos que se ha ejecutado durante los últimos días por parte del régimen, luego de la captura de Nicolás Maduro, cientos de familias aún viven en medio de la incertidumbre al no tener información concreta de sus familiares.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, quien exigió que se entreguen los nombres completos de las personas liberadas hasta la fecha.

o

“El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”, indicó Romero por medio de su cuenta de X.

Temas relacionados:

Excarcelaciones

Primera ministra

Italia

Presos políticos

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Queda ese misterio de cómo le han convencido de que no se dirija a la prensa": periodista española habla de la excarcelación en Venezuela de Rocío San Miguel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se cumplen 10 días del exitoso operativo que llevó a Nicolás Maduro a una cárcel en Estados Unidos: ¿qué sigue para el país?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Donald Trump se reunirá con María Corina Machado este jueves, según confirmó la Casa Blanca a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Perú

"Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90": experto sobre récord de candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Cinta que bloquea el paso - Foto Canva de referencia
Juez

Juez colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida en su apartamento junto a su hijo de dos meses

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Perú

"Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90": experto sobre récord de candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Explosiones en Venezuela - Fotos: EFE / X
Explosiones en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia, denuncia "ataque con misiles" en Caracas, Venezuela

Cinta que bloquea el paso - Foto Canva de referencia
Juez

Juez colombiana Vivian Polanía fue hallada sin vida en su apartamento junto a su hijo de dos meses

Foto de referencia (EFE)
Presos políticos

Sin defensa legal y con la salud deteriorada: familiar de prisionera política venezolana pide su liberación

Padrino López
Cae Maduro en Venezuela

Padrino López dice que la mayoría del anillo militar de Maduro fue asesinado: Acata la designación de Delcy como presidenta encargada y llama a la normalidad

Actor Owen Cooper | Foto: EFE
Globos de Oro

'Una batalla tras otra' entre las más premiadas y el actor Owen Cooper rompe un récord por su papel en 'Adolescencia’; así fue la entrega de los Globos de Oro 2026

Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre