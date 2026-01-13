Así fue el emotivo recibimiento de la primera ministra Giorgia Meloni de dos italianos que fueron excarcelados en Venezuela

Este martes, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabezó el recibimiento de los dos ciudadanos italianos que fueron liberados por parte del régimen venezolano de Nicolás Maduro el pasado lunes 12 de enero.

Meloni hizo presencia en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, junto al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Antonio Tajani. Les dieron la bienvenida a sus compatriotas Alberto Trentini y Mario Burló, quienes estuvieron durante más de un año privados de la libertad bajo la dictadura chavista.

En las imágenes compartidas se logra apreciar a los ciudadanos italianos descender del avión y fundirse en abrazos junto con sus seres queridos. Trentini tuvo la oportunidad de encontrarse con su madre, mientras que Burló fue recibido por su esposa e hija.

Posteriormente, tanto la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional tuvieron la oportunidad de intercambiar un par de palabras con sus compatriotas.

La excarcelación de los presos políticos se da en el marco del anuncio hecho hace menos de una semana por el jefe de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, quien el pasado jueves indicó que un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, están siendo liberados en Venezuela.

A pesar del avance de la excarcelación de presos políticos que se ha ejecutado durante los últimos días por parte del régimen, luego de la captura de Nicolás Maduro, cientos de familias aún viven en medio de la incertidumbre al no tener información concreta de sus familiares.

Así lo dio a conocer por medio de sus redes sociales el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, quien exigió que se entreguen los nombres completos de las personas liberadas hasta la fecha.

“El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa”, indicó Romero por medio de su cuenta de X.