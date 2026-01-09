NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Trump revela que hubo "un par de pilotos gravemente heridos" durante operativo en Venezuela, pero vuelve a destacar la ejecución del plan: "el otro bando perdió a mucha gente"

enero 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump a bordo del USS George H.W. Bush observando un helicóptero - Foto AFP
Donald Trump a bordo del USS George H.W. Bush observando un helicóptero - Foto AFP
Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una intervención militar en Caracas el pasado sábado.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reveló en la noche del jueves que, durante el operativo militar en Venezuela —que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores— hubo "un par de pilotos de helicóptero gravemente heridos", mientras que "el otro bando perdió a mucha gente".

Las fuerzas militares estadounidenses, cabe recordar, entraron a territorio venezolano durante la madrugada del sábado y atacaron algunas de las principales bases militares, de acuerdo con varios videos que circularon en redes sociales.

o

"Entramos. Sacamos a Maduro. Sorprendentemente nadie resultó muerto. No perdimos ningún soldado. Tuvimos algunos heridos, pero no perdimos ningún soldado. Un par de pilotos de helicóptero muy valientes resultaron gravemente heridos, pero están bien. Están en buena forma. Fue un ataque increíble", dijo Trump.

En entrevista con la cadena Fox News, Trump dio más detalles de su operativo y destacó el trabajo de todo su equipo, que llevó a Maduro a ser judicializado en Nueva York, donde se declaró "no culpable" ante un tribunal de Manhattan de varias acusaciones, incluidas algunas por narcotráfico.

"Por desgracia, el otro bando perdió a mucha gente. Pero esa casa estaba en medio de una fortaleza con miles de personas, soldados y todo lo demás. Entramos directamente en medio de una fortaleza ¿Quién pensaría que se podía hacer eso sin perder a nadie?", agregó el presidente estadounidense.

Según había adelantado previamente el mandatario norteamericano, sus fuerzas militares estudiaron durante meses la operación, entrenaron de diversas maneras y se prepararon para llevarla a cabo con éxito, en un trabajo liderado, entre otros, por él junto a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de guerra, Pete Hegseth, con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

"Lo planearon todo a la perfección. El general Dan 'Razin' Caine y Pete Hegseth estuvieron fantásticos. Marco ha hecho un gran trabajo. El vicepresidente. Todo el grupo. Es un grupo fantástico", prosiguió Trump con evidente entusiasmo.

o

El jefe de Estado estadounidense escribió este viernes en un post en su plataforma, Truth Social, que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela ante la cooperación del país sudamericano.

El mandatario afirmó que Venezuela está liberando a muchos presos políticos como señal de "búsqueda de la paz", tras la incursión militar estadounidense de la semana pasada.

