NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Viernes, 06 de marzo de 2026
Régimen Castrista

Régimen de Cuba reaccionó a decisión de Jamaica de anular acuerdo de cooperación médica argumentando "presiones" de Estados Unidos

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Médicos cubanos - AFP
Médicos cubanos - AFP
El país caribeño se sumó a Guatemala y Honduras que también eliminaron los acuerdos de cooperación médica con el régimen cubano.

Este viernes, el régimen de Cuba reaccionó a la decisión de Jamaica de anular el acuerdo de cooperación médica bajo "presiones" de Estados Unidos.

El jueves, el país caribeño anunció que ponía fin a ese convenio, después de que "ambos gobiernos no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos y condiciones de un nuevo acuerdo de cooperación", el cual estaba activo desde hacía cinco décadas.

o

En un comunicado, la Cancillería del régimen castrista señaló que con "la decisión unilateral de su gobierno de rescindir el acuerdo de cooperación en materia de salud (...) Jamaica cede a las presiones del gobierno de Estados Unidos".

El país caribeño se suma a Guatemala y Honduras que también eliminaron los acuerdos de cooperación médica con el régimen cubano.

Antigua y Barbuda, país del Caribe también, ya había roto su histórica alianza con La Habana en diciembre. Mientras que Guyana pretende remunerarlos directamente.

o

Las brigadas médicas, que el régimen envía al extranjero, han sido la principal fuente de ingreso en divisas, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

Los datos indican que 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaron el año pasado en 56 países, más de la mitad de ellos (13.000) en Venezuela. Esa estrategía del régimen castrista ha sido fuertemente criticada por organizaciones.

Temas relacionados:

Régimen Castrista

Cuba

Médicos

Jamaica

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

'Sandra Ramírez', exFarc que aspira al Congreso, pide pruebas de los crímenes que cometieron: "Nos usaban como carnada para los comandantes", hablan las víctimas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que EE. UU. y Venezuela restablezcan relaciones diplomáticas?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hemos solicitado al Ministerio de Defensa de Colombia que se hagan despliegues de seguridad de área extensa": coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE sobre los comicios del 8 de marzo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Natalia Molano, portavoz en españoldel Departamento de Estado - Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. en español y de origen colombiano, relata cómo llegó a ese cargo en Washington

Edmundo González, presidente electo de Venezuela (AFP)
Edmundo González

Equipo de Edmundo González reportó que presenta un percance de salud y tiene que guardar reposo en los próximos días

Cuba | Foto Canva
Cuba

Rusia finaliza la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba en medio de la crisis en la isla

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Shakira

La inesperada reacción de Shakira cuando en pleno concierto vio una foto de Piqué

Selección de Brasil | Foto: EFE
Selección de Brasil

Sin Mundial y por fuera toda la temporada: confirman grave lesión de ligamento cruzado de futbolista brasileño

Natalia Molano, portavoz en españoldel Departamento de Estado - Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. en español y de origen colombiano, relata cómo llegó a ese cargo en Washington

Edmundo González, presidente electo de Venezuela (AFP)
Edmundo González

Equipo de Edmundo González reportó que presenta un percance de salud y tiene que guardar reposo en los próximos días

Cuba | Foto Canva
Cuba

Rusia finaliza la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba en medio de la crisis en la isla

Vladimir Putin | Foto EFE
Rusia

Rusia rechaza las acusaciones "infundadas" de que el opositor ruso Navalni fue envenenado

Familiares de presos políticos frente a cárcel Zona 7 - Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre