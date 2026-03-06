Régimen de Cuba reaccionó a decisión de Jamaica de anular acuerdo de cooperación médica argumentando "presiones" de Estados Unidos

Este viernes, el régimen de Cuba reaccionó a la decisión de Jamaica de anular el acuerdo de cooperación médica bajo "presiones" de Estados Unidos.

El jueves, el país caribeño anunció que ponía fin a ese convenio, después de que "ambos gobiernos no pudieron ponerse de acuerdo sobre los términos y condiciones de un nuevo acuerdo de cooperación", el cual estaba activo desde hacía cinco décadas.

En un comunicado, la Cancillería del régimen castrista señaló que con "la decisión unilateral de su gobierno de rescindir el acuerdo de cooperación en materia de salud (...) Jamaica cede a las presiones del gobierno de Estados Unidos".

El país caribeño se suma a Guatemala y Honduras que también eliminaron los acuerdos de cooperación médica con el régimen cubano.

Antigua y Barbuda, país del Caribe también, ya había roto su histórica alianza con La Habana en diciembre. Mientras que Guyana pretende remunerarlos directamente.

VEA TAMBIÉN Régimen de Cuba reporta muerte de uno de los heridos en incidente con lancha de Estados Unidos o

Las brigadas médicas, que el régimen envía al extranjero, han sido la principal fuente de ingreso en divisas, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

Los datos indican que 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaron el año pasado en 56 países, más de la mitad de ellos (13.000) en Venezuela. Esa estrategía del régimen castrista ha sido fuertemente criticada por organizaciones.