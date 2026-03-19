Régimen de Irán ahorca a tres hombres por protestar, uno de ellos un joven luchador de 19 años

El régimen de Irán ahorcó este jueves a tres hombres acusados de asesinar policías durante las protestas de enero en París.

Se trata de las primeras ejecuciones llevadas a cabo por Irán en relación con las manifestaciones a nivel nacional, que fueron reprimidas brutalmente por las autoridades.

Grupos de derechos humanos afirmaron que los tres, entre los que se encontraba un adolescente que había participado en competiciones internacionales de lucha libre, fueron ejecutados sin un juicio justo y confesaron bajo tortura.

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Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron ahorcados en la ciudad de Qom, al sur de Teherán, tras ser condenados por el delito capital de guerra contra Dios, conocido como moharebeh según la sharia iraní, informó la agencia de noticias Mizan, perteneciente al poder judicial.

Fueron declarados culpables de participar en el asesinato de dos policías y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, declaró tras las ejecuciones que los tres habían sido condenados a muerte tras un juicio injusto, basado en confesiones obtenidas bajo tortura.

Añadió que Mohammadi había cumplido 19 años la semana anterior.

El organismo de control de asuntos legales iraníes Dadban agregó que se les “privó del acceso efectivo a un abogado independiente y del derecho a la defensa”, y que, en tales circunstancias, la aplicación de la pena de muerte se asemeja a una ejecución extrajudicial.

Las autoridades iraníes habían ejecutado el día anterior a Kouroush Keyvani, con doble nacionalidad iraní y sueca, acusado de espionaje para Israel.

La ejecución fue condenada enérgicamente por Estocolmo y la UE. Este fue el primer anuncio público de una ejecución de este tipo desde que Israel y Estados Unidos atacaron el régimen de Irán el 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió inicialmente que Estados Unidos atacaría el régimen de Irán si ejecutaba a manifestantes, pero posteriormente se centró en su programa nuclear.

Según organizaciones de derechos humanos, Irán es el país con mayor número de ejecuciones en el mundo después de China. El año pasado, ejecutó al menos a 1.500 personas, según cifras de IHR.