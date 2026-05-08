En video: así fue la poderosa prueba estática que encendió todos los motores del cohete Super Heavy V3 de SpaceX

A través de sus redes sociales, SpaceX, empresa del multimillonario Elon Musk, publicó videos de la prueba estática del cohete Super Heavy de clase V3, que acaba de superar un gran obstáculo en el camino hacia su primer lanzamiento.

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“Fuego estático de 33 motores con duración y empuje máximos con Super Heavy V3”, anunció la organización en compañía de dos videos que muestran la potencia de las astronaves.

Cabe resaltar que los cohetes Super Heavy de SpaceX son totalmente reutilizables y están diseñados para transportar tanto tripulación como carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá.

La prueba que terminó de manera exitosa tiene como objetivo concluir un lanzamiento, que está programada para mediados de mayo.

El cohete posee sistemas estructurales y tecnológicos avanzados, ya que una vez que esté apilada, la Starship V3 alcanza una altura de 408,1 pies, es decir 124,4 metros aproximadamente.

Además, su potencia sin quedarse atrás ostenta 33 motores Raptor 3 encendidos a la vez, generando un empuje potente de más de 9.000 toneladas.

Super Heavy V3 en esta ocasión marcó un hito al ser uno de los encendidos estáticos más poderosos de la historia. Este avance se da cuatro semanas después de que el primer encendido estático de la primera etapa de Starship V3, halla probado 10 de los 33 motores Raptor del propulsor.

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Por otro lado, SpaceX con su exitosa prueba ha anunciado que planea invertir al menos 55.000 millones de dólares para construir una planta de fabricación de semiconductores en Texas, donde se producirán chips para inteligencia artificial, robótica y centros de datos en el espacio.

La inversión inicial sería de "55.000 millones de dólares, con una inversión total estimada (si se construyen fases adicionales) de 119.000 millones de dólares", según un aviso de audiencia pública en el condado de Grimes, Texas, donde se ubicará la instalación, a unos 110 kilómetros (70 millas) al noroeste de Houston.