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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Arabia Saudita

Arabia Saudita le hace fuerte advertencia al régimen de Irán después de que dos refinerías fueran atacadas

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Faisal bin Farhan Al Saud | Foto AFP
Faisal bin Farhan Al Saud | Foto AFP
“El reino no va a sucumbir a la presión y, por el contrario, esta presión será contraproducente”, aseguró un funcionario árabe.

Este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, afirmó que su país se “reserva el derecho de emprender acciones militares contra Irán si fuera necesario”.

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Esto, después de que se registraran cuatro misiles balísticos en dirección a dos refinerías de Saudi Aramco y una posterior una explosión. Cabe resaltar que Aramco es la mayor petrolera del mundo.

En ese contexto, el funcionario dijo que “el reino no va a sucumbir a la presión y, por el contrario, esta presión será contraproducente”.

Asimismo, aseguró, que el régimen de Irán “no cree en dialogar con sus vecinos”, y explicó que estos ataques “no tendrán éxito y se volverán en contra Teherán política y moralmente”.

No obstante, afirmó que su país está usando “todos los medios a nuestros alcances políticos, económicos, diplomáticos y de cualquier otra índole para lograr que cesen estos ataques”.

Por otra parte, sobre los recientes ataques que ha llevado a cabo el régimen de Irán en zonas de Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y, en menor medida, Omán, el príncipe señaló que no lo ve “como una coincidencia”.

Esa es la señal más clara de lo que Irán piensa sobre la diplomacia. Intenta presionar a sus vecinos, y eso no va a funcionar”, aseveró.

Finalmente, enfatizó que “ciertamente, como hemos afirmado con claridad, nos reservamos el derecho a tomar acciones militares si se considera necesario”, concluyó el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita.

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Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) advirtió que la industria petrolera y gasística de los países vecinos del Golfo se verán afectadas si el sector energético de Irán vuelve ser atacado.

“Les advertimos una vez más que cometieron un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, y ya estamos respondiendo a ello”, advirtieron a través de medios iraníes.

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