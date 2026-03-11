NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza a su población con dispararles si se levantan en su contra: "Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos"

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Ahmad-Reza Radan | Foto AFP
“Si la amenaza de Estados Unidos contra los puertos de Irán se materializa, todo los puertos y centros económicos de la región serán atacados”, declaró el régimen.

El comandante de Fuerza Disciplinaria de la República Islámica del régimen de Irán, Ahmad-Reza Radan, en una entrevista para la emisora estatal IRIB, amenazó a quienes compartan o respalden las acciones de Estados Unidos e Israel.

“Si alguien sale (a las calles) a instancias del enemigo, no lo consideraremos un manifestante ni nada por el estilo. Lo consideraremos un enemigo y lo trataremos como tal”, aseveró el comandante.

Ahmad-Reza Radan dijo que como consecuencia “les haremos lo mismo que a un enemigo. Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos”, y además, las fuerzas armadas del país “están listas, con las manos en el gatillo, preparadas para defender su revolución”.

En esa misma línea, el portavoz de las fuerzas armadas del régimen, Abolfazl Shekarchi, aseguró que “si la amenaza de Estados Unidos contra los puertos de Irán se materializa, todo los puertos y centros económicos de la región serán atacados”.

En referencia al video del almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, en donde anunciaba “la misión de acabar con la habilidad de proyectar poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz", después de años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

No obstante, Shekarchi, mencionó que “el patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno".

Finalmente, advirtió que las autoridades no tendrán tolerancia con quienes considere “alborotadores (…) a esos hay que ponerlos en su sitio”, haciendo referencia a los protestantes que estén a favor de sus adversarios.

Cabe resaltar que estas declaraciones se dan después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo una operación militar contra Irán, el pasado 28 de febrero, lo que ha causado represalias contra territorio de Israel y bases de Estados Unidos en el golfo.

Chris Wright, secretario de energía de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chevron

Secretario de energía de EE. UU. promete inversión de más de 100 millones de dólares para Chevron en Venezuela

Beisbol | Foto AFP
Venezuela

Venezuela enfrentó a Washington en su segundo juego de exhibición rumbo al Clásico Mundial

Pedro Sánchez - AFP
Ataque al régimen de Irán

"En enero le quitaron a Maduro, ahora le han quitado a Jameneí": ministro de Exteriores de Israel cargó nuevamente contra Pedro Sánchez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

