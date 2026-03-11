Régimen de Irán amenaza a su población con dispararles si se levantan en su contra: "Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos"

El comandante de Fuerza Disciplinaria de la República Islámica del régimen de Irán, Ahmad-Reza Radan, en una entrevista para la emisora estatal IRIB, amenazó a quienes compartan o respalden las acciones de Estados Unidos e Israel.

“Si alguien sale (a las calles) a instancias del enemigo, no lo consideraremos un manifestante ni nada por el estilo. Lo consideraremos un enemigo y lo trataremos como tal”, aseveró el comandante.

Ahmad-Reza Radan dijo que como consecuencia “les haremos lo mismo que a un enemigo. Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos”, y además, las fuerzas armadas del país “están listas, con las manos en el gatillo, preparadas para defender su revolución”.

En esa misma línea, el portavoz de las fuerzas armadas del régimen, Abolfazl Shekarchi, aseguró que “si la amenaza de Estados Unidos contra los puertos de Irán se materializa, todo los puertos y centros económicos de la región serán atacados”.

En referencia al video del almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, en donde anunciaba “la misión de acabar con la habilidad de proyectar poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz", después de años de "amenazas del régimen iraní al transporte comercial".

No obstante, Shekarchi, mencionó que “el patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno".

Finalmente, advirtió que las autoridades no tendrán tolerancia con quienes considere “alborotadores (…) a esos hay que ponerlos en su sitio”, haciendo referencia a los protestantes que estén a favor de sus adversarios.

Cabe resaltar que estas declaraciones se dan después de que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo una operación militar contra Irán, el pasado 28 de febrero, lo que ha causado represalias contra territorio de Israel y bases de Estados Unidos en el golfo.